ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο ανατολικό Κονγκό επεκτείνεται – 676 κρούσματα και 136 θάνατοι

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Η επιδημία του ιού Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό «συνεχίζει να επεκτείνεται», έχοντας φτάσει τα 676 επιβεβαιωμένα κρούσματα και τους 136 θανάτους, ενώ εξαπλώνεται σε νέες περιοχές, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Μιλώντας από την πόλη Μπένι της επαρχίας Βόρειο Κίβου σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, ο επικεφαλής της μονάδας επιδημιολογίας και ανάλυσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του ΠΟΥ, Ολιβιέ λε Πολέν, δήλωσε ότι η επιδημία επεκτείνεται τόσο ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων όσο και ως προς τη γεωγραφική της εξάπλωση.

Κρούσματα σε 34 υγειονομικές ζώνες

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας του Κονγκό, τα περισσότερα κρούσματα έχουν καταγραφεί στην επαρχία Ιτούρι, ωστόσο μολύνσεις έχουν πλέον εντοπιστεί σε 34 υγειονομικές ζώνες στις επαρχίες Ιτούρι, Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου.

«Σχεδόν κάθε ημέρα εντοπίζονται κρούσματα σε νέες υγειονομικές ζώνες», δήλωσε ο λε Πολέν, προσθέτοντας ότι ο γνωστός αριθμός κρουσμάτων πιθανότατα αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος της πραγματικής έκτασης της επιδημίας.

Όπως εξήγησε, η υψηλή κινητικότητα του πληθυσμού και οι δυσκολίες στον εντοπισμό περιστατικών καθιστούν δύσκολη την πλήρη καταγραφή των λοιμώξεων.

Ανησυχία για την ασφάλεια και το αδύναμο σύστημα υγείας

Ο ΠΟΥ και οι αρχές του Κονγκό έχουν κατηγοριοποιήσει τις υγειονομικές ζώνες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου, εντοπίζοντας 17 περιοχές υψηλού κινδύνου που απαιτούν ενισχυμένη υποστήριξη και παρακολούθηση.

Ο λε Πολέν ανέφερε ότι οι υγειονομικές αρχές γνωρίζουν τα μέτρα που απαιτούνται για τον περιορισμό της επιδημίας, όπως ασφαλείς ταφές, πρόληψη λοιμώξεων σε υγειονομικές δομές, έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων, ιχνηλάτηση επαφών και ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η ανασφάλεια στην περιοχή, το αποδυναμωμένο σύστημα υγείας και οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας.

«Η πλήρης έκταση της επιδημίας δεν είναι ακόμη σαφής», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες επιτήρησης, ιχνηλάτησης επαφών και διαγνωστικών ελέγχων συνεχίζουν να επεκτείνονται.

Παρά τις δυσκολίες, ο αξιωματούχος του ΠΟΥ ανέφερε ότι οι μηχανισμοί αντιμετώπισης ενισχύονται, ενώ ο Οργανισμός στηρίζει την κυβέρνηση του Κονγκό σε τομείς όπως η επιτήρηση, η εργαστηριακή ικανότητα, η εφοδιαστική υποστήριξη, η πρόληψη λοιμώξεων, η κλινική φροντίδα και η επικοινωνία κινδύνου.