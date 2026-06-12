Αιχμές από την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και τη SKY express κατά της ΥΠΑ για τις καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»

Μια σειρά από προγραμματισμένους τεχνικούς ελέγχους στα συστήματα προσέγγισης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) «Ελ. Βενιζέλος» στάθηκε η αφορμή για να έρθουν στην επιφάνεια σημαντικά ζητήματα επιχειρησιακού συντονισμού και προγραμματισμού των υποδομών, τονίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους περιοδικούς ελέγχους στα συστήματα ενόργανης προσγείωσης (I.L.S.) κατά τις απογευματινές ώρες αυξημένης κίνησης (3 έως 6 το απόγευμα) στις 9, 10 και 11 Ιουνίου 2026, οδήγησε σε μείωση της ροής αφίξεων και αναχωρήσεων. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν αλυσιδωτές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα των πτήσεων, οι οποίες κυμάνθηκαν από 45 λεπτά έως και μία ώρα, προκαλώντας αναστάτωση στο επιβατικό κοινό και αναδεικνύοντας την ανάγκη για αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των τεχνικών παρεμβάσεων.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση τόσο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΚΕ) όσο και της αεροπορικής εταιρείας SKY express, οι οποίες σε ανακοινώσεις τους επισήμαναν τις λειτουργικές δυσκολίες που προέκυψαν και ζητούν από τη Διοίκηση της ΥΠΑ την επανεξέταση των διαδικασιών, με στόχο την προστασία του επιβατικού κοινού και τη διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας των αεροδρομίων της χώρας.

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: «Ανάγκη για έγκαιρο σχεδιασμό και συντήρηση»

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας αποδίδει την ταλαιπωρία των επιβατών σε καθυστερήσεις και παραλείψεις της Διοίκησης της ΥΠΑ, εστιάζοντας κυρίως στην καθήλωση του υπηρεσιακού αεροσκάφους ελέγχου και στην επιλογή της χρονικής περιόδου για τη διενέργεια των δοκιμών.

«Ο συνδυασμός της προδιαγεγραμμένης καθήλωσης του αεροσκάφους που χρησιμοποιεί η Υ.Π.Α. για τον από αέρα έλεγχο ραδιοβοηθημάτων, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και η καθυστερημένη αντίδραση στην εύρεση λύσης για τον έλεγχο των συστημάτων ενόργανης προσγείωσης (I.L.S.) […] οδήγησαν στην πραγματοποίηση του απαιτούμενου, περιοδικού ελέγχου κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και σε συνθήκες υψηλής κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα ήταν η ύπαρξη υπερβολικών καθυστερήσεων που είχαν αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών και οδήγησαν στην ταλαιπωρία των επιβατών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΕΕΚΕ.

Οι ελεγκτές υπογραμμίζουν παράλληλα την πίεση που δέχθηκε το προσωπικό, προκειμένου να διαχειριστεί με ασφάλεια τον μεγάλο όγκο της κυκλοφορίας υπό αυτές τις συνθήκες, ενώ σημειώνουν ότι είχαν προειδοποιήσει για αυτούς τους κινδύνους.

«Είναι απαράδεκτο τα λάθη και τις παραλείψεις της Διοίκησης της Υ.Π.Α. να καλούνται να τα διαχειριστούν οι Ε.Ε.Κ. που βρίσκονται στην βάρδια, οι οποίοι δέχονται την συνολική πίεση του συστήματος των αερομεταφορών. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν κάποιοι αβίαστα, μέσα από ασκήσεις επί χάρτου, να λαμβάνουν αποφάσεις που δημιουργούν αναστάτωση στις αερομεταφορές και στη συνέχεια να καλούνται οι Ε.Ε.Κ. να διαχειριστούν τις επιπτώσεις», αναφέρουν αιχμηρά.

SKY express: Αίτημα για συντονισμό και έγκαιρη ενημέρωση

Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία «SKY express» εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των ελέγχων, επισημαίνοντας ότι η ενημέρωση από πλευράς ΥΠΑ δόθηκε μόλις στις 9 Ιουνίου, γεγονός που περιόρισε τα περιθώρια έγκαιρης προσαρμογής των πτητικών προγραμμάτων.

«Η SKY express εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην επιλογή της διοίκησης της ΥΠΑ να διενεργηθεί έλεγχος αυτής της κλίμακας εν μέσω τουριστικής αιχμής,-τη στιγμή που θα μπορούσε να έχει προγραμματιστεί μήνες νωρίτερα ή και σε βραδινές ώρες, και χωρίς προηγούμενη, έγκαιρη ενημέρωση. Η απουσία συντονισμού στέρησε από τους αερομεταφορείς τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν εγκαίρως τον προγραμματισμό των πτήσεων, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες για τους επιβάτες και να διαφυλαχθεί η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου»¸ επισημαίνει η αεροπορική εταιρεία.

Η εταιρεία κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίζουν τη λήψη μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον, δίνοντας έμφαση στη διαφύλαξη της εικόνας της χώρας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού.