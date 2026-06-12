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Συνελήφθη 64χρονος για φωτιά από αμέλεια στην Εύβοια

Οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 64χρονου στην περιοχή Νεοχωρίου Χαλκίδας στην Εύβοια, με την κατηγορία πρόκλησης φωτιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με αλωνιστική μηχανή, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο και ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 64χρονος στην Εύβοια με την κατηγορία πρόκλησης φωτιάς από αμέλεια.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με αλωνιστική μηχανή στην περιοχή Νεοχωρίου Χαλκίδας.
  • Από 1 Ιανουαρίου έως και 11 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 414 διοικητικά πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 82 συλλήψεις για παρόμοια περιστατικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στη σύλληψη ενός 64χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές με την κατηγορία πρόκλησης φωτιάς από αμέλεια στην Εύβοια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άνδρας προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών με αλωνιστική μηχανή, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Νεοχωρίου Χαλκίδας στην Εύβοια, κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τέθηκε υπό έλεγχο στο αρχικό της στάδιο, ενώ ακολούθησε διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσής της από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.

Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 11 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 414 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 410.631,395 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 82 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

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