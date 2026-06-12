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Πεντάγωνο: Στη δημοσιότητα νέα αρχεία για τα UFO – Βίντεο και αναφορές για μυστηριώδεις «σφαίρες» στον ουρανό

Το Πεντάγωνο έθεσε σήμερα σε δημοσιότητα νέα παρτίδα εγγράφων και βίντεο σχετικά με τα UFO, στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου αποχαρακτηρισμών αρχείων από την αμερικανική κυβέρνηση. Η τελευταία δημοσιοποίηση περιλαμβάνει 53 έγγραφα και 10 εικόνες από διάφορες υπηρεσίες, καθώς και έξι βίντεο και τρεις ηχογραφήσεις της NASA, που φέρονται να δείχνουν αντικείμενα που μοιάζουν με σφαίρες να κινούνται στον ουρανό. Παρά το αυξημένο δημόσιο ενδιαφέρον, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν εξωγήινη προέλευση των φαινομένων.

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Διεθνή Νέα

Τα νέα έγγραφα για τα UFO που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της τρίτης παρτίδας αποχαρακτηρισμένων αρχείων (Release 03) περιγράφουν ένα UAP με σχήμα που παρομοιάζεται με «πατάτα», το οποίο παρατήρησαν πέντε αξιωματικοί των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών του αμερικανικού στρατού στο Κολοράντο Σπρινγκς το 2022.
Τα νέα έγγραφα για τα UFO που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της τρίτης παρτίδας αποχαρακτηρισμένων αρχείων (Release 03) περιγράφουν ένα UAP με σχήμα που παρομοιάζεται με «πατάτα», το οποίο παρατήρησαν πέντε αξιωματικοί των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών του αμερικανικού στρατού στο Κολοράντο Σπρινγκς το 2022.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Πεντάγωνο έδωσε σήμερα, Παρασκευή, στη δημοσιότητα νέα παρτίδα εγγράφων και βίντεο που σχετίζονται με τα UFO, στην τρίτη σχετική δημοσιοποίηση αρχείων. – Τα βίντεο φέρονται να δείχνουν αντικείμενα που μοιάζουν με σφαίρες να κινούνται στον ουρανό, ενώ τα νέα αρχεία περιλαμβάνουν αναφορές της CIA, του υπουργείου Άμυνας και άλλων υπηρεσιών. – Το Πεντάγωνο υπόσχεται νέες αποχαρακτηρίσεις αρχείων, με τον ιστότοπο για τα UFO να έχει δεχθεί πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια επισκέψεις παγκοσμίως, αντικατοπτρίζοντας το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το Πεντάγωνο έδωσε σήμερα, Παρασκευή, στη δημοσιότητα νέα παρτίδα εγγράφων και βίντεο που σχετίζονται με τα UFO, στην τρίτη σχετική δημοσιοποίηση αρχείων από τότε που η αμερικανική κυβέρνηση ξεκίνησε έναν νέο κύκλο αποχαρακτηρισμών τον περασμένο μήνα.

Η τελευταία παρτίδα αρχείων για τα λεγόμενα «Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα» (UAPs) περιλαμβάνει 53 έγγραφα και 10 εικόνες από τη CIA, το FBI, τη NASA και το Πεντάγωνο, καθώς και έξι βίντεο και τρεις ηχογραφήσεις της NASA.

Τα βίντεο φέρονται να δείχνουν αντικείμενα που μοιάζουν με σφαίρες να κινούνται στον ουρανό, ενώ ορισμένες εικόνες και βίντεο αποτελούν «καλλιτεχνικές αποδόσεις» αναφερόμενων θεάσεων.

Το Πεντάγωνο ανάρτησε το υλικό στην επίσημη ιστοσελίδα του για τα UFO.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν δύο κόκκινες «σφαίρες» στον ουρανό τον Ιούλιο του 2025. Πηγή: Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ (Department of Defense).
Δύο αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν δύο κόκκινες «σφαίρες» στον ουρανό τον Ιούλιο του 2025.
Πηγή: Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ (Department of Defense).

Αναφορές για φωτεινές «σφαίρες» και άγνωστα αντικείμενα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, τα νέα αρχεία περιλαμβάνουν αναφορές της CIA, του υπουργείου Άμυνας, του FBI και άλλων υπηρεσιών πληροφοριών, με ορισμένες να χρονολογούνται ήδη από το 1949.

Εκτός από τεχνικές αναλύσεις ιπτάμενων αντικειμένων, τα έγγραφα περιλαμβάνουν και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων για φωτεινές «σφαίρες» ή άγνωστα αντικείμενα στον ουρανό.

Μία αναφορά από τον Ιούλιο του 2025 περιγράφει περιστατικό κατά το οποίο δύο μάρτυρες είδαν «ένα έντονο φωτεινό φως» στην αυλή του σπιτιού τους και παρατήρησαν δύο «σφαίρες», εκ των οποίων η μία περιγράφηκε ως «λαμπερή κόκκινη σφαίρα» που περιείχε έναν λευκό «ήλιο πλάσματος».

Το Πεντάγωνο υπόσχεται νέες αποχαρακτηρίσεις

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι η νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνει αποχαρακτηρισμένα και ιστορικά αρχεία για μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα και πρόσθεσε ότι το υπουργείο Άμυνας εργάζεται για τη δημοσιοποίηση νέας παρτίδας εγγράφων, σύμφωνα με την Independent.

Όπως ανέφερε, ο ιστότοπος WAR.GOV/UFO έχει δεχθεί περισσότερες από 1,7 δισεκατομμύρια επισκέψεις παγκοσμίως από την έναρξη λειτουργίας του στις 8 Μαΐου 2026, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, αντανακλά το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για το ζήτημα.

Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν εξωγήινη προέλευση των φαινομένων, ωστόσο η δημοσιοποίηση των αρχείων εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μεγαλύτερης διαφάνειας γύρω από τις αναφορές για άγνωστα εναέρια αντικείμενα.

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