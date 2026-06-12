Πεντάγωνο: Στη δημοσιότητα νέα αρχεία για τα UFO – Βίντεο και αναφορές για μυστηριώδεις «σφαίρες» στον ουρανό

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Το Πεντάγωνο έδωσε σήμερα, Παρασκευή, στη δημοσιότητα νέα παρτίδα εγγράφων και βίντεο που σχετίζονται με τα UFO, στην τρίτη σχετική δημοσιοποίηση αρχείων από τότε που η αμερικανική κυβέρνηση ξεκίνησε έναν νέο κύκλο αποχαρακτηρισμών τον περασμένο μήνα.

Η τελευταία παρτίδα αρχείων για τα λεγόμενα «Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα» (UAPs) περιλαμβάνει 53 έγγραφα και 10 εικόνες από τη CIA, το FBI, τη NASA και το Πεντάγωνο, καθώς και έξι βίντεο και τρεις ηχογραφήσεις της NASA.

Τα βίντεο φέρονται να δείχνουν αντικείμενα που μοιάζουν με σφαίρες να κινούνται στον ουρανό, ενώ ορισμένες εικόνες και βίντεο αποτελούν «καλλιτεχνικές αποδόσεις» αναφερόμενων θεάσεων.

Το Πεντάγωνο ανάρτησε το υλικό στην επίσημη ιστοσελίδα του για τα UFO.

Αναφορές για φωτεινές «σφαίρες» και άγνωστα αντικείμενα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, τα νέα αρχεία περιλαμβάνουν αναφορές της CIA, του υπουργείου Άμυνας, του FBI και άλλων υπηρεσιών πληροφοριών, με ορισμένες να χρονολογούνται ήδη από το 1949.

Εκτός από τεχνικές αναλύσεις ιπτάμενων αντικειμένων, τα έγγραφα περιλαμβάνουν και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων για φωτεινές «σφαίρες» ή άγνωστα αντικείμενα στον ουρανό.

Μία αναφορά από τον Ιούλιο του 2025 περιγράφει περιστατικό κατά το οποίο δύο μάρτυρες είδαν «ένα έντονο φωτεινό φως» στην αυλή του σπιτιού τους και παρατήρησαν δύο «σφαίρες», εκ των οποίων η μία περιγράφηκε ως «λαμπερή κόκκινη σφαίρα» που περιείχε έναν λευκό «ήλιο πλάσματος».

A lot of orbs in this latest drop in the UFO Files. pic.twitter.com/jHkZ5R5j8U — Holly Wood (@thatuapgirl) June 12, 2026

Το Πεντάγωνο υπόσχεται νέες αποχαρακτηρίσεις

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι η νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνει αποχαρακτηρισμένα και ιστορικά αρχεία για μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα και πρόσθεσε ότι το υπουργείο Άμυνας εργάζεται για τη δημοσιοποίηση νέας παρτίδας εγγράφων, σύμφωνα με την Independent.

Όπως ανέφερε, ο ιστότοπος WAR.GOV/UFO έχει δεχθεί περισσότερες από 1,7 δισεκατομμύρια επισκέψεις παγκοσμίως από την έναρξη λειτουργίας του στις 8 Μαΐου 2026, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, αντανακλά το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για το ζήτημα.

Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν εξωγήινη προέλευση των φαινομένων, ωστόσο η δημοσιοποίηση των αρχείων εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μεγαλύτερης διαφάνειας γύρω από τις αναφορές για άγνωστα εναέρια αντικείμενα.