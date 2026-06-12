Τραμπ κατά Ιράν: Οι όροι που διέρρευσαν στα ΜΜΕ δεν έχουν καμία σχέση με όσα συμφωνήθηκαν

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Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι όροι που διέρρευσαν στα μέσα ενημέρωσης από την Τεχεράνη δεν ανταποκρίνονται σε όσα έχουν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι «οι όροι που διέρρευσε το Ιράν στα ψευδή μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς».

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε επίσης «αδύναμη και αξιολύπητη» την ιρανική ανακοίνωση περί συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια».

«Δεν διαπραγματεύονται με καλή πίστη»

Ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς αξιωματούχους «πολύ ανέντιμους ανθρώπους για διαπραγμάτευση».

«Με αυτούς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως διαπραγμάτευση με καλή πίστη», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αντικρουόμενων αναφορών σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Καταγγελία για επίθεση με drones σε ινδικά πλοία

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι σημειώθηκε επίθεση με drones εναντίον ινδικών πλοίων που αναχωρούσαν από τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε, η επίθεση αποκρούστηκε πλήρως, χαρακτηρίζοντάς την «απολύτως απαράδεκτη».

«Καλύτερα να βάλουν τάξη άμεσα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών του Αμερικανού προέδρου σχετικά με το φερόμενο περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ.