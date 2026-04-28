Κεραμέως: Επικοινώνησε με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ – Βρίσκεται σε καλή κατάσταση

Επικοινωνία με τον εργαζόμενο του ΕΦΚΑ, που τραυματίστηκε από τα πυρά του 89χρονου σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, είχε πριν από λίγο η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Όπως αναφέρει η κ. Κεραμέως σε νέα ανάρτησή της, ο εργαζόμενος είναι σε καλή κατάσταση και του παρέχεται όλη η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη

«Μίλησα πριν λίγο με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ, ο οποίος, ευτυχώς, είναι σε καλή κατάσταση και του παρέχεται όλη η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη. Έχει τη στήριξη και τις ευχές όλων μας», γράφει συγκεκριμένα η Νίκη Κεραμέως.

Η επίθεση με πυροβολισμούς

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, ο 89χρονος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο που στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ επί της οδού Κειριαδών στον Κεραμεικό. Ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, κρατώντας στα χέρια του μία καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί. Από τα σκάγια τραυματίστηκε στο πόδι ένας υπάλληλος, ο οποίος συμμετείχε σε πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Άνδρες της ΕΛΑΣ που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον άτυχο άνδρα προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ίδιος άνδρας πήρε ταξί από την περιοχή του Κεραμεικού και μετέβη στην περιοχή του Ειρηνοδικείου, στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε άλλα τέσσερα άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πέντε θύματα του 89χρονου έχουν τραυματιστεί ελαφρά και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.