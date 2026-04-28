Θρίλερ με τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο: Τραυμάτισε 5 άτομα, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, με έναν 89χρονο ο οποίος άνοιξε πυρ σε δύο διαφορετικά σημεία, τραυματίζοντας συνολικά 5 άτομα. Ο ηλικιωμένος, που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι ρακοσυλλέκτης, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο δράστης περιγράφεται ως ψηλός και αδύνατος, ενώ κατά τη στιγμή της επίθεσης φορούσε μπλε καπαρντίνα κάτω από την οποία έκρυβε την καραμπίνα του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 89χρονος, ο οποίος είναι γνωστός ρακοσυλλέκτης στην περιοχή του Βοτανικού, έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Ο δράστης

Η καραμπίνα που χρησιμοποίησε ο δράστης

Το χρονικό των επιθέσεων

Όπως έγραψε το enikos.gr, ο 89χρονος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο που στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ επί της οδού Κειριαδών στον Κεραμεικό. Ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, κρατώντας στα χέρια του μία καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί. Από τα σκάγια τραυματίστηκε στο πόδι ένας υπάλληλος, ο οποίος συμμετείχε σε πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Άνδρες της ΕΛΑΣ που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον άτυχο άνδρα προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ίδιος άνδρας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πήρε ταξί από την περιοχή του Κεραμεικού και μετέβη στην περιοχή του Εφετείου, στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερα ακόμη άτομα. Μετά ο άνδρας άφησε την καραμπίνα και διέφυγε, με τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα 5 θύματα του 89χρονου έχουν τραυματιστεί ελαφρά και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Δείτε φωτογραφίες:

Δείτε φωτογραφίες από τον Κεραμεικό:

Διοικητής ΕΦΚΑ: Ένα πραγματικά λυπηρό περιστατικό

«Είναι ένα ατυχές περιστατικό. Μπήκε κάποιος άνθρωπος προφανώς με διάφορα προβλήματα, σήκωσε μία καραμπίνα, είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει. Ακολούθως πυροβόλησε προς την απέναντι πλευρά, εκεί που βρισκόταν άλλος υπάλληλος, οποίος τραυματίστηκε στο πόδι. Ευτυχώς δεν είναι βαριά, αλλά έχασε αρκετό αίμα. Ένα πραγματικά λυπηρό περιστατικό» δήλωσε ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.