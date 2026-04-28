Τόνι Γουίλσον: Πέθανε ο συνιδρυτής των Hot Chocolate και δημιουργός της παγκόσμιας επιτυχίας «You Sexy Thing»

Ο Τόνι Γουίλσον, ο εμβληματικός μπασίστας, συνθέτης και συνιδρυτής του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος Hot Chocolate, άφησε την τελευταία του πνοή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Τρινιντάντ.

Ο μουσικός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός για τη συμμετοχή του στη δημιουργία της επιτυχίας του 1975 «You Sexy Thing», έφυγε από τη ζωή στις 24 Απριλίου 2026.

Μια ιστορική μουσική διαδρομή

Οι Hot Chocolate υπήρξαν το πρώτο βρετανικό συγκρότημα με κατά βάση μαύρα μέλη που κατάφερε να σημειώσει απανωτές επιτυχίες στα αμερικανικά charts, σε μια εποχή που η μαύρη μουσική εκτός ΗΠΑ αντιμετωπιζόταν ως «πολιτιστική ιδιαιτερότητα».

Ο Γουίλσον συνυπέγραψε το «You Sexy Thing», το οποίο έφτασε στο #3 των ΗΠΑ και στο #2 της Βρετανίας, παραμένοντας στο Top 10 για τρεις διαδοχικές δεκαετίες.

Παρά την επιτυχία, ο Γουίλσον αποχώρησε από το γκρουπ τον Νοέμβριο του 1975 για να ακολουθήσει σόλο καριέρα, νιώθοντας ότι επισκιαζόταν από τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, Έρολ Μπράουν.

Τα συγκινητικά μηνύματα των παιδιών του

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η κόρη του έγραψε στις 24 Απριλίου: «Ο μπαμπάς μας άφησε σήμερα, 24 Απριλίου 2026. Άφησε πίσω του πολλή μουσική… για πάντα. Είμαι ευγνώμων που την Παρασκευή 17 του μηνός, κατά τη διάρκεια της συνειδητής μας συνομιλίας, οδηγήθηκε στον Κύριο με κατανόηση. Μερικά πρωινά αργότερα ζήτησε προσευχές. Είπε ότι έφευγε».

Ο γιος του, Ντάνι, πρόσθεσε σε μια δική του ανάρτηση: «Ήταν ένα συναισθηματικό Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή, ο πατέρας μου, ο ένας και μοναδικός Τόνι Γουίλσον, ο μουσικός, απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών (σ.σ. αναφέρεται ως 78 ή 89 ανάλογα με την πηγή) στο σπίτι του στο Τρινιντάντ. Τα λόγια δεν μπορούν να αποδώσουν τον θαυμασμό που τρέφω γι’ αυτόν ως άνθρωπο ή για την αφοσίωσή του στο να κάνει το όνειρό του —να ακουστούν τα τραγούδια που έγραψε— πραγματικότητα».

«Μόνο όταν η μητέρα μου ξέθαψε μερικά παλιά του ημερολόγια από το 1970 και το ’71 συνειδητοποίησα πόσο σκληρά έπρεπε να δουλέψει για να πετύχει αυτό το όνειρο. Πιστέψτε με, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Οι απορρίψεις, οι συνεντεύξεις, οι περιοδείες, οι ραδιοφωνικές εκπομπές, η σχολαστική καταγραφή των πωλήσεων δίσκων. Όλες οι πιέσεις μιας σκληρής μουσικής βιομηχανίας στη δεκαετία του ’70. Είναι όλα σε αυτά τα ημερολόγια», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από: Forbes, Daily Mail