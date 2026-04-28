Κεραμεικός: Ηλικιωμένος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και άνοιξε πυρ – Τραυματίστηκε υπάλληλος

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Τρίτης 28/4, καθώς υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς σε κτίριο που στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και συγκεκριμένα στην οδό Κειριαδών 4.

Στο σημείο έχουν μεταβεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, αφού υπήρξε ενημέρωση για άνδρα που εισέβαλε στον χώρο, κρατώντας καραμπίνα και άνοιξε πυρ. Οι πρώτες πληροφορίες του enikos.gr κάνουν λόγο για έναν υπάλληλο που τραυματίστηκε στο πόδι, από τους πυροβολισμούς.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, τράπηκε σε φυγή, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για 89χρονο που φέρεται να είναι ρακοσυλλέκτης.