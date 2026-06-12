Νέα Υόρκη: Τραγικός θάνατος 12χρονου μαθητή από πνιγμό σε σχολείο – Ερευνάται αν συμμετείχε σε viral challenge του TikTok

Την ώρα που η τοπική κοινωνία του Γιόνκερς στη Νέα Υόρκη βυθίζεται στο πένθος, οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν εξονυχιστική έρευνα, για να διαπιστωθεί εάν ο θάνατος ενός 12χρονου μαθητή, ο οποίος πνίγηκε μέσα στο σχολείο του, σχετίζεται με επικίνδυνη διαδικτυακή πρόκληση (challenge) της πλατφόρμας TikTok.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως ο Τζέικομπ Μεντίνα (Jacob Medina), μαθητής της 6ης τάξης του Sonia Sotomayor Community School. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στον διάδρομο του τετάρτου ορόφου του σχολικού συγκροτήματος, την ώρα που το παιδί κατευθυνόταν προς την τάξη του.

Η αρχική εκτίμηση των αρχών αναφέρει ότι ο 12χρονος, άρχισε να πνίγεται ενώ κατανάλωνε ένα ντόνατ, το οποίο ενδέχεται να είχε αγοράσει νωρίτερα από σχολικό φιλανθρωπικό παζάρι.

Άμεση κινητοποίηση αλλά χωρίς αποτέλεσμα

Όπως δήλωσε στο δίκτυο NBC New York, ο επιθεωρητής των δημόσιων σχολείων του Γιόνκερς, Ανίμπαλ Σολέρ Τζούνιορ, δίπλα στο παιδί υπήρχαν ενήλικες από την πρώτη στιγμή.

«Βρισκόταν ήδη μαζί με έναν ενήλικα όταν άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα σημάδια πνιγμού. Μέσα σε λιγότερα από δέκα δευτερόλεπτα, επιπλέον προσωπικό έσπευσε στο σημείο προκειμένου να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες και να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάνηψης».

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του εκπαιδευτικού προσωπικού, η κατάσταση στάθηκε αδύνατο να αναστραφεί. Ο μαθητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο St. Joseph’s, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο μικροσκόπιο το «One Bite Challenge»

Σύμφωνα με τη New York Post, η αστυνομία εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο θάνατος του παιδιού να συνδέεται με τη viral πρόκληση «One Bite» (Μια Μπουκιά), η οποία κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρακινεί τους χρήστες να καταπιούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού, με μία μόνο προσπάθεια.

«Θα διερευνήσουμε τα πάντα: από το αν πρόκειται για κάποιο challenge του TikTok μέχρι τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων», επιβεβαίωσε ο αστυνομικός διευθυντής του Γιόνκερς, Κρίστοφερ Σαπιέντζα. Από την πλευρά τους, οι σχολικές Αρχές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές, τονίζοντας πως προς το παρόν δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για την εμπλοκή του διαδικτύου», ενώ παράλληλα εξετάζεται και το ιατρικό ιστορικό του παιδιού για τυχόν αλλεργίες.

Βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία

Το βράδυ της Πέμπτης )10/6/2026) συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές του 12χρονου, συγκεντρώθηκαν έξω από το σχολείο, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεριά στη μνήμη του. Οι δικοί του άνθρωποι τον περιγράφουν ως ένα εξαιρετικά στοργικό παιδί που έδειχνε πάντα μεγάλη φροντίδα για την οικογένειά του.

«Αυτό το παλικάρι ήταν μια αχτίδα φωτός για το κτίριό μας», ανέφερε φανερά συγκινημένος ο επιθεωρητής Ανίμπαλ Σολέρ. «Όλοι τον αγαπούσαν και όλοι τον γνώριζαν. Ήταν η προσωποποίηση της ενέργειας και της χαράς».