Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 9χρονος που έλαβε φάρμακο σε challenge με συμμαθητή του

Σύνοψη από το

  • Ένας 9χρονος στο Αγρίνιο διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αφού φέρεται να έλαβε φαρμακευτικό σκεύασμα σε challenge με συμμαθητή του.
  • Συνελήφθη η μητέρα του 9χρονου μαθητή που φέρεται να «χορήγησε» το φάρμακο, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και πρόκληση σωματικής βλάβης.
  • Ο 9χρονος μαθητής παραμένει νοσηλευόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, χωρίς ωστόσο η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρίνιο νοσοκομειο

Πρωτοφανές περιστατικό στο Αγρίνιο με έναν 9χρονο να καταλήγει στο νοσοκομείο, ύστερα από challenge.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας ενός 9χρονου μαθητή, ο οποίος, φέρεται να «χορήγησε» ένα φαρμακευτικό σκεύασμα στον συνομήλικο συμμαθητή του, στο πλαίσιο challenge – πρόκλησης, σύμφωνα με το agrinionews.gr.

Η γυναίκα συνελήφθη χθες το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στο Αγρίνιο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου (του γιου της) και πρόκληση σωματικής βλάβης (με θύμα τον 9χρονο).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 9χρονος μαθητής που κατανάλωσε το φάρμακο διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανησυχητική αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά – Πώς θα τα προστατέψουμε;

Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης, αλλά όχι αθώα

Διευκρινίσεις από το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες

Προϋπολογισμός: Στα 12,6 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 11μηνο-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:14 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Βίντεο: Με γερανό απομακρύνθηκε αυτοκίνητο στο Μαρούσι – Η οδηγός… είχε αργήσει σε ραντεβού

Με γερανό απομακρύνθηκε αυτοκίνητο στο Μαρούσι, αφού η ιδιοκτήτρια του κατέβηκε… μέχρι κ...
12:47 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Επ’ αόριστον μπλόκο στον σταθμό στον Προμαχώνα για τα φορτηγά – Κλείνει το ρεύμα εισόδου στα Μάλγαρα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις κινητοποιήσεις το...
12:29 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Κοτζιά: Ξύλινα σπιτάκια, καρουζέλ και μουσική – Όλο το πρόγραμμα

Από τις 20 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 6 Ιανουαρίου 2026, η πλατεία Κοτζιά φιλοξενεί για πρώτη φορ...
11:10 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ταλαιπωρία για επιβάτες του Προαστιακού λόγω τεχνικού προβλήματος – Αμαξοστοιχία έφτασε στον προορισμό της με καθυστέρηση 87 λεπτών

Ταλαιπωρία για επιβάτες του Προαστιακού, καθώς η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αερο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα