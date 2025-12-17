Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 9χρονος που έλαβε φάρμακο σε challenge με συμμαθητή του

Πρωτοφανές περιστατικό στο Αγρίνιο με έναν 9χρονο να καταλήγει στο νοσοκομείο, ύστερα από challenge.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας ενός 9χρονου μαθητή, ο οποίος, φέρεται να «χορήγησε» ένα φαρμακευτικό σκεύασμα στον συνομήλικο συμμαθητή του, στο πλαίσιο challenge – πρόκλησης, σύμφωνα με το agrinionews.gr.

Η γυναίκα συνελήφθη χθες το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στο Αγρίνιο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου (του γιου της) και πρόκληση σωματικής βλάβης (με θύμα τον 9χρονο).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 9χρονος μαθητής που κατανάλωσε το φάρμακο διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.