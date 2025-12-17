Τασούλας σε Μητσοτάκη: Όλα μπορούν να λυθούν εν πολλοίς όχι συγκρουσιακά αλλά με διαδικασίες καταλλαγής και διαλόγου

«Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για αυτά που μου προεξοφλήσατε ότι θα πούμε και κατ’ ιδίαν εκτενέστερα αργότερα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο τρίπτυχο που σας απασχολεί αυτόν τον καιρό. Είναι ο Προϋπολογισμός, ο οποίος ολοκληρώθηκε χθες με την υπερψήφισή του, είναι το αγροτικό θέμα κι είναι το περιεχόμενο των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει ότι η χώρα όπως φαίνεται τηρεί τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις γι’ αυτό άλλωστε και στο πρόσωπο του υπουργού Οικονομικών επιβραβεύτηκε, όχι μόνο η χώρα, αλλά και ο λαός που με τις θυσίες του οδήγησε τη χώρα στην έξοδο από την κρίση, και όχι μόνο στην έξοδο, αλλά και σε μία θετική οικονομική εικόνα, η οποία έχει αντανάκλαση και στο ότι προεδρεύουμε πλέον με τον κ. Πιερρακάκη στο περίφημο Eurogroup. Και αυτή η δημοσιονομική σταθερότητα βλέπω ότι δεν σας παρέχει προσχήματα από το να απέχετε από παροχές οι οποίες όμως δεν υπονομεύουν αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα», προσέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Επανέλαβε πως και ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup είπε στη Βουλή ότι αντιλαμβάνεται ότι είναι προϋπολογισμός θετικός που πρέπει να υπερψηφιστεί αλλά και ότι αντιλαμβάνεται πως μεγάλα τμήματα της κοινωνίας έχουν δυσκολίες ακόμη και θα φροντίσουμε ώστε αυτές τις δυσκολίες σιγά-σιγά εντός των δυνατοτήτων μας να τις ξεπεράσουμε.

Για το αγροτικό θέμα είπε ότι «πράγματι είμαστε σε περίοδο Χριστουγέννων όπου θα χρειαστεί να γίνουν μεγάλες μετακινήσεις και εσωτερικού τουρισμού και ατομικές, εκατοντάδες χιλιάδες προς τα χωριά και είμαι βέβαιος ότι και το πνεύμα των ημερών αλλά και η εξέλιξη του θέματος του αγροτικού, προς το οποίο και η κοινωνία και η πολιτεία τείνει ευήκοον ους -μιλήσατε για δίκαια αιτήματα- θα οδηγήσει σε μία συναινετική εξέλιξη. Εγώ προέρχομαι από μία περιοχή αγροτική, κυρίως όμως κτηνοτροφική. Σεβόμαστε τον κόπο τους, σεβόμαστε την αγωνία τους αλλά νομίζω πως αυτά όλα θα μπορούν να λυθούν εν πολλοίς όχι με συγκρουσιακές διαδικασίες αλλά με διαδικασίες συνεννόησης, καταλλαγής και διαλόγου».

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι είναι άλλο να διαφωνούμε κι άλλο να συγκρουόμαστε και μάλιστα εις βάρος μέρους της υπόλοιπης κοινωνίας και είπε ότι χωρίς να θέλει να κάνει τον προφήτη νιώθει ότι το πράγμα οδηγείται προς μία πιο συναινετική εξέλιξη κάτι που θα είναι ευχής έργον.

Αναφερόμενος στα ευρωπαϊκά ζητήματα είπε ότι είναι επιτυχία αν καταφέρουμε να εμπεδωθεί μία πολιτική για το στεγαστικό ζήτημα γιατί θα ήταν πολύ πιο προσοδοφόρο γι’ αυτούς που χειμάζονται λόγω των υψηλών ενοικίων να υπάρξει και μία ευρωπαϊκή κοινή πολιτική πάνω σ’ αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι απλώς ελληνικό αλλά είναι ευρύτερο.

Για το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων ο ΠτΔ ανέφερε ότι θα ενημερώσει τον πρωθυπουργό για τη διήμερη αποστολή του στο Μαυροβούνιο. «Πάντως έχουν αντιληφθεί πόσο η Ελλάδα, ήδη από τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, υποβοηθάει αυτήν την εξέλιξη», κάτι που όπως είπε επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη -παρά τα όσα λέγονται περί δήθεν αδυναμίας της- ασκεί γοητεία και έχει κύρος στα μάτια μεγάλων πληθυσμών ακόμη που θέλουν πάση θυσία να ενταχθούν σ’ αυτή γιατί έτσι θα νιώθουν τη σταθερότητα και την ευημερία σύμμαχό τους.