Τασούλας σε Μητσοτάκη: Όλα μπορούν να λυθούν εν πολλοίς όχι συγκρουσιακά αλλά με διαδικασίες καταλλαγής και διαλόγου

Σύνοψη από το

  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέροντας ως κρίσιμο τρίπτυχο τον Προϋπολογισμό, το αγροτικό θέμα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι «ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει ότι η χώρα τηρεί τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις».
  • Σχετικά με το αγροτικό θέμα, ο ΠτΔ τόνισε τον σεβασμό στον κόπο και την αγωνία των αγροτών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «όλα θα μπορούν να λυθούν εν πολλοίς όχι με συγκρουσιακές διαδικασίες αλλά με διαδικασίες συνεννόησης, καταλλαγής και διαλόγου».
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ευρωπαϊκής πολιτικής για το στεγαστικό ζήτημα και ενημέρωσε για την αποστολή του στο Μαυροβούνιο, τονίζοντας ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων «έχουν αντιληφθεί πόσο η Ελλάδα υποβοηθάει αυτήν την εξέλιξη» προς την Ευρώπη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Τασούλας Μητσοτάκης

«Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για αυτά που μου προεξοφλήσατε ότι θα πούμε και κατ’ ιδίαν εκτενέστερα αργότερα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο τρίπτυχο που σας απασχολεί αυτόν τον καιρό. Είναι ο Προϋπολογισμός, ο οποίος ολοκληρώθηκε χθες με την υπερψήφισή του, είναι το αγροτικό θέμα κι είναι το περιεχόμενο των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει ότι η χώρα όπως φαίνεται τηρεί τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις γι’ αυτό άλλωστε και στο πρόσωπο του υπουργού Οικονομικών επιβραβεύτηκε, όχι μόνο η χώρα, αλλά και ο λαός που με τις θυσίες του οδήγησε τη χώρα στην έξοδο από την κρίση, και όχι μόνο στην έξοδο, αλλά και σε μία θετική οικονομική εικόνα, η οποία έχει αντανάκλαση και στο ότι προεδρεύουμε πλέον με τον κ. Πιερρακάκη στο περίφημο Eurogroup. Και αυτή η δημοσιονομική σταθερότητα βλέπω ότι δεν σας παρέχει προσχήματα από το να απέχετε από παροχές οι οποίες όμως δεν υπονομεύουν αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα», προσέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Επανέλαβε πως και ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup είπε στη Βουλή ότι αντιλαμβάνεται ότι είναι προϋπολογισμός θετικός που πρέπει να υπερψηφιστεί αλλά και ότι αντιλαμβάνεται πως μεγάλα τμήματα της κοινωνίας έχουν δυσκολίες ακόμη και θα φροντίσουμε ώστε αυτές τις δυσκολίες σιγά-σιγά εντός των δυνατοτήτων μας να τις ξεπεράσουμε.

Για το αγροτικό θέμα είπε ότι «πράγματι είμαστε σε περίοδο Χριστουγέννων όπου θα χρειαστεί να γίνουν μεγάλες μετακινήσεις και εσωτερικού τουρισμού και ατομικές, εκατοντάδες χιλιάδες προς τα χωριά και είμαι βέβαιος ότι και το πνεύμα των ημερών αλλά και η εξέλιξη του θέματος του αγροτικού, προς το οποίο και η κοινωνία και η πολιτεία τείνει ευήκοον ους -μιλήσατε για δίκαια αιτήματα- θα οδηγήσει σε μία συναινετική εξέλιξη. Εγώ προέρχομαι από μία περιοχή αγροτική, κυρίως όμως κτηνοτροφική. Σεβόμαστε τον κόπο τους, σεβόμαστε την αγωνία τους αλλά νομίζω πως αυτά όλα θα μπορούν να λυθούν εν πολλοίς όχι με συγκρουσιακές διαδικασίες αλλά με διαδικασίες συνεννόησης, καταλλαγής και διαλόγου».

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι είναι άλλο να διαφωνούμε κι άλλο να συγκρουόμαστε και μάλιστα εις βάρος μέρους της υπόλοιπης κοινωνίας και είπε ότι χωρίς να θέλει να κάνει τον προφήτη νιώθει ότι το πράγμα οδηγείται προς μία πιο συναινετική εξέλιξη κάτι που θα είναι ευχής έργον.

Αναφερόμενος στα ευρωπαϊκά ζητήματα είπε ότι είναι επιτυχία αν καταφέρουμε να εμπεδωθεί μία πολιτική για το στεγαστικό ζήτημα γιατί θα ήταν πολύ πιο προσοδοφόρο γι’ αυτούς που χειμάζονται λόγω των υψηλών ενοικίων να υπάρξει και μία ευρωπαϊκή κοινή πολιτική πάνω σ’ αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι απλώς ελληνικό αλλά είναι ευρύτερο.

Για το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων ο ΠτΔ ανέφερε ότι θα ενημερώσει τον πρωθυπουργό για τη διήμερη αποστολή του στο Μαυροβούνιο. «Πάντως έχουν αντιληφθεί πόσο η Ελλάδα, ήδη από τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, υποβοηθάει αυτήν την εξέλιξη», κάτι που όπως είπε επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη -παρά τα όσα λέγονται περί δήθεν αδυναμίας της- ασκεί γοητεία και έχει κύρος στα μάτια μεγάλων πληθυσμών ακόμη που θέλουν πάση θυσία να ενταχθούν σ’ αυτή γιατί έτσι θα νιώθουν τη σταθερότητα και την ευημερία σύμμαχό τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανησυχητική αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά – Πώς θα τα προστατέψουμε;

Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης, αλλά όχι αθώα

Διευκρινίσεις από το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες

Προϋπολογισμός: Στα 12,6 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 11μηνο-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:19 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Έρευνα MRB: Οι πιο δημοφιλείς υπουργοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κάρτα από τις τάσεις της MRB που αναφέρεται στη δημοτικότητ...
11:49 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για αγρότες: Ελπίζω πως θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είχε στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκ...
11:05 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Μυλωνάκης: «Ουδέποτε είχα πληροφόρηση ή ενημέρωσα οποιονδήποτε για επισυνδέσεις της δικογραφίας»

«Όλα στο φως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπήρξε καμία απολύτως συγκάλυψη ή παρέμβαση, απαντούμε με στ...
10:10 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Έρευνα MRB: Η πρόθεση ψήφου και τα σημαντικότερα προβλήματα – Οι «λέξεις» που εκφράζουν τους πολίτες

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τάσεις της MRB (Xρόνος διεξαγωγής 4/12 – 12/12). Στην ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα