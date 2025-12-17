Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Δεν ήμουν αισιόδοξη για τα νούμερα – Είμαι ρεαλίστρια»

Στα γυρίσματα του εορταστικού επεισοδίου της αγαπημένης σειράς “Το Σόι Σου”, βρέθηκε η κάμερα του Happy Day, με τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου και τον Παύλο Ορκόπουλο να μιλούν για την επιτυχία της σειράς.

«Δεν ξαφνιαστήκαμε καθόλου με την απήχηση, διότι είχαμε τα προηγούμενα έτη, τα οποία μας γέμιζαν χαρά και αγάπη. Και ξέραμε πού βαδίζουμε. Και πάνω σ’ αυτό χτίσαμε πάλι. Δηλαδή πού; Στις όμορφες, συναισθηματικές σχέσεις», τόνισε ο κ. Ορκόπουλος.

Από την πλευρά της, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου παραδέχθηκε ότι ήταν πιο επιφυλακτική ως προς τις προσδοκίες. «Εγώ πάλι θα σου απαντήσω, όχι τόσο αισιόδοξα όσο ο Παύλος. Η Ρένια κι εγώ είμαστε χειρότερες. Εγώ ποτέ, όχι ότι δεν περιμένω το καλό… ποτέ δεν λέω “αξίζω, αξίζω”. Είμαστε νομίζω ρεαλίστριες».

«Κάθε φορά ξεκινάς, αυτό είναι στη δουλειά μας και στο θέατρο. Όλοι θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο. Βεβαίως ο κόσμος έλεγε, αλλά δεν το ξέρεις αν είχε τέτοια απήχηση», πρόσθεσε η ηθοποιός, εκφράζοντας τη σημασία της αφοσίωσης και της προσπάθειας στη δουλειά τους.