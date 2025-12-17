Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Δεν ήμουν αισιόδοξη για τα νούμερα – Είμαι ρεαλίστρια»

Σύνοψη από το

  • Η κάμερα του Happy Day βρέθηκε στα γυρίσματα του εορταστικού επεισοδίου της σειράς “Το Σόι Σου”, όπου η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και ο Παύλος Ορκόπουλος μίλησαν για την επιτυχία της.
  • Ο Παύλος Ορκόπουλος δήλωσε αισιόδοξος για την απήχηση της σειράς, τονίζοντας: «Δεν ξαφνιαστήκαμε καθόλου με την απήχηση, διότι είχαμε τα προηγούμενα έτη, τα οποία μας γέμιζαν χαρά και αγάπη».
  • Αντίθετα, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου παραδέχθηκε ότι ήταν πιο επιφυλακτική ως προς τις προσδοκίες, δηλώνοντας ρεαλίστρια: «Είμαστε νομίζω ρεαλίστριες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Το σόι σου

Στα γυρίσματα του εορταστικού επεισοδίου της αγαπημένης σειράς “Το Σόι Σου”, βρέθηκε η κάμερα του Happy Day, με τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου και τον Παύλο Ορκόπουλο να μιλούν για την επιτυχία της σειράς.

«Δεν ξαφνιαστήκαμε καθόλου με την απήχηση, διότι είχαμε τα προηγούμενα έτη, τα οποία μας γέμιζαν χαρά και αγάπη. Και ξέραμε πού βαδίζουμε. Και πάνω σ’ αυτό χτίσαμε πάλι. Δηλαδή πού; Στις όμορφες, συναισθηματικές σχέσεις», τόνισε ο κ. Ορκόπουλος.

Από την πλευρά της, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου παραδέχθηκε ότι ήταν πιο επιφυλακτική ως προς τις προσδοκίες. «Εγώ πάλι θα σου απαντήσω, όχι τόσο αισιόδοξα όσο ο Παύλος. Η Ρένια κι εγώ είμαστε χειρότερες. Εγώ ποτέ, όχι ότι δεν περιμένω το καλό… ποτέ δεν λέω “αξίζω, αξίζω”. Είμαστε νομίζω ρεαλίστριες».

«Κάθε φορά ξεκινάς, αυτό είναι στη δουλειά μας και στο θέατρο. Όλοι θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο. Βεβαίως ο κόσμος έλεγε, αλλά δεν το ξέρεις αν είχε τέτοια απήχηση», πρόσθεσε η ηθοποιός, εκφράζοντας τη σημασία της αφοσίωσης και της προσπάθειας στη δουλειά τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανησυχητική αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά – Πώς θα τα προστατέψουμε;

Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης, αλλά όχι αθώα

Διευκρινίσεις από το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες

Προϋπολογισμός: Στα 12,6 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 11μηνο-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:12 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 17/12/2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Τετάρτη 1...
11:35 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Home Alone: Το σπίτι της ταινίας θα ανακαινιστεί – Επιστροφή στην αισθητική της δεκαετίας του ’90

Οι νέοι ιδιοκτήτες του πραγματικού σπιτιού που παρουσιάζεται στην κλασική ταινία του 1990 «Hom...
11:25 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Grand Hotel: Απόψε το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς – Όλα τα μυστικά μένουν εδώ

Το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς της σειράς «Grand Hotel» θα προβληθεί απόψε στις 21:00. Ο Ά...
09:08 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (16/12): Ανακατατάξεις στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Ξεκάθαρη πρωτιά στην τηλεθέαση για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 18,5%, α...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα