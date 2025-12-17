Έρευνα MRB: Οι πιο δημοφιλείς υπουργοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κάρτα από τις τάσεις της MRB που αναφέρεται στη δημοτικότητα υπουργών της κυβέρνησης.

Η ιεράρχηση με βάση την ευνοϊκή γνώμη έχει ως εξής:

Πρώτος είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας με 39,7%.

Ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 34.1%, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 25.9%, ο Βασίλης Κικίλιας με 25.8%, η Ολγα Κεφαλογιάννη με 25.7%, ο Κωστής Χατζηδάκης με 25.7%, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 25.6%, ο Άδωνις Γεωργιάδης με 23.9%, η Δόμνα Μιχαηλίδου με 23.8%, η Σοφία Ζαχαράκη με 23.7%.