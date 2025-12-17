Έρευνα MRB: Οι πιο δημοφιλείς υπουργοί

  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κάρτα από τις τάσεις της MRB που αναφέρεται στη δημοτικότητα υπουργών της κυβέρνησης.
  Πρώτος στην ιεράρχηση με βάση την ευνοϊκή γνώμη είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας με 39,7%.
  Ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 34.1%, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 25.9% και ο Βασίλης Κικίλιας με 25.8%.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κάρτα από τις τάσεις της MRB που αναφέρεται στη δημοτικότητα υπουργών της κυβέρνησης.

Η ιεράρχηση με βάση την ευνοϊκή γνώμη έχει ως εξής:

Πρώτος είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας με 39,7%.

Ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 34.1%, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 25.9%, ο Βασίλης Κικίλιας με 25.8%, η Ολγα Κεφαλογιάννη με 25.7%, ο Κωστής Χατζηδάκης με 25.7%, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 25.6%, ο Άδωνις Γεωργιάδης με 23.9%, η Δόμνα Μιχαηλίδου με 23.8%, η Σοφία Ζαχαράκη με 23.7%.

11:49 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για αγρότες: Ελπίζω πως θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είχε στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκ...
11:05 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Μυλωνάκης: «Ουδέποτε είχα πληροφόρηση ή ενημέρωσα οποιονδήποτε για επισυνδέσεις της δικογραφίας»

«Όλα στο φως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπήρξε καμία απολύτως συγκάλυψη ή παρέμβαση, απαντούμε με στ...
10:10 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Έρευνα MRB: Η πρόθεση ψήφου και τα σημαντικότερα προβλήματα – Οι «λέξεις» που εκφράζουν τους πολίτες

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τάσεις της MRB (Xρόνος διεξαγωγής 4/12 – 12/12). Στην ...
09:42 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Δεν ψήφισε στον προϋπολογισμό για να πάει στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα – «Μείζονος πολιτικής σημασίας η μεγάλη συγκέντρωση που έκανε»

Την ώρα της ολοκλήρωσης της συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού στη Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρ...
