  • Μια συνεδρίαση του Κογκρέσου της Πόλης του Μεξικού κατέληξε σε χάος, όταν γυναίκες βουλευτές αντιμαχόμενων κομμάτων επιδόθηκαν σε έναν έντονο καβγά, τραβώντας η μία τα μαλλιά της άλλης.
  • Η ένταση ξέσπασε κατά τη διάρκεια συζήτησης για την πρόταση κατάργησης του οργανισμού διαφάνειας InfoCDMX και την αντικατάστασή του με νέο εποπτικό φορέα.
  • Στο επίκεντρο του viral περιστατικού βρέθηκαν οι βουλευτές Daniela Álvarez (PAN) και Yuriri Ayala (Morena), ενώ τουλάχιστον μία βουλευτής, η Claudia Pérez του PAN, φέρεται να τραυματίστηκε.
Μεξικό: Χάος στο Κογκρέσο με βουλευτίνες να «μαλλιοτραβιούνται» – Βίντεο από τη μαζική σύρραξη

Μια συνεδρίαση του Κογκρέσου της Πόλης του Μεξικού κατέληξε σε χάος τη Δευτέρα, όταν γυναίκες βουλευτές αντιμαχόμενων κομμάτων επιδόθηκαν σε έναν έντονο καβγά, τραβώντας η μία τα μαλλιά της άλλης και ανταλλάσσοντας χτυπήματα πάνω στο βήμα της αίθουσας.

Η ένταση ξέσπασε κατά τη διάρκεια συζήτησης για την πρόταση κατάργησης του οργανισμού διαφάνειας InfoCDMX και την αντικατάστασή του με νέο εποπτικό φορέα, υπεύθυνο για την προστασία των πολιτών και των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα μέλη του δεξιού Κόμματος Εθνικής Δράσης (PAN) διαμαρτύρονταν κατά του κυρίαρχου αριστερού Morena, όταν η αντιπαράθεση κορυφώθηκε οδηγώντας στη βία.

Σύμφωνα με το Mexico News Daily, οι βουλευτές του PAN είχαν καταλάβει πρώτοι το βήμα για να διαμαρτυρηθούν, και η σύγκρουση ξεκίνησε όταν τα μέλη του Morena απαίτησαν να αποχωρήσουν από το βήμα.


Στο επίκεντρο του viral περιστατικού βρέθηκαν η βουλευτής του PAN, Daniela Álvarez, και η βουλευτής του Morena, Yuriri Ayala, οι οποίες αντάλλασσαν χτυπήματα, ενώ κι άλλοι σύντομα συμμετείχαν στη σύρραξη.


Μέσα σε λίγα λεπτά, η συνεδρίαση μετατράπηκε σε ένα χάος από τραβήγματα μαλλιών, χτυπήματα με αγκώνες και φωνές, με τους παρευρισκόμενους να αδυνατούν να πιστέψουν τι συνέβαινε και να καταγράφουν το περιστατικό με τα κινητά τους.

Ο μόνος άνδρας στο βήμα, βουλευτής του Πράσινου Κόμματος και πρόεδρος του Κογκρέσου, Jesús Sesma, προσπάθησε ανεπιτυχώς να χωρίσει τις επιθετικές συναδέλφους του.

Τουλάχιστον μία βουλευτής, η Claudia Pérez του PAN, φέρεται να τραυματίστηκε από τη συμπλοκή, σύμφωνα με το Mexico Daily News, και ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο X έδειχνε άτομα να βοηθούν την Pérez να φορέσει νάρθηκα στον λαιμό.


Μετά τη σύρραξη, οι βουλευτές του PAN αποχώρησαν και η πλειοψηφία του Morena συνέχισε τη συνεδρίαση χωρίς αντίδραση στην πρόταση για τον εποπτικό οργανισμό, καταψηφίζοντας τελικά την κατάργηση του InfoCDMX.

Στην συνέχεια, και τα δύο κόμματα αναγνώρισαν τα λάθη τους και καταδίκασαν τη βία, αλλά ταυτόχρονα αλληλοκατηγορήθηκαν για την πρόκληση της έντασης.


«Εμείς καταλάβαμε το βήμα ειρηνικά, χωρίς να αγγίξουμε κανέναν, και η απόφαση της πλειοψηφίας και των συμμάχων της ήταν να προσπαθήσει να ανακτήσει τον έλεγχο με βία», δήλωσε ο συνεργάτης του PAN, Andres Atayde, σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με μετάφραση από το The Economic Times.

Η Álvarez πρόσθεσε: «Δεν είναι μόνο χυδαίο, δεν είναι μόνο επιθετικό, αλλά είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτό είναι το κόμμα της πλειοψηφίας που κυβερνά αυτή την πόλη».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Morena, Paulo Garcia, ανέφερε στο Milenio: «Αυτό που μας ανησυχεί πολύ είναι το γεγονός ότι η αντιπολίτευση καταφεύγει συστηματικά στη βία αντί για επιχειρήματα, επειδή δεν μπορεί να διαπραγματευτεί».

