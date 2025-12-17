Μητσοτάκης για αγρότες: Ελπίζω πως θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είχε στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Είχαμε όπως γνωρίζετε μια μακρά κοινοβουλευτική μέρα χθες με την υπερψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2026. Ξέρετε ότι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην επίμονη ακρίβεια και ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και ο Προϋπολογισμός», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Να αναφέρω ότι οι συνταξιούχοι μας των οποίων οι συντάξεις του Ιανουαρίου θα αρχίσουν να προκαταβάλλονται από αυτήν την Παρασκευή, θα δούνε και τις αυξήσεις τις προγραμματισμένες για το 2026. Όσοι είχαν συντάξεις παγωμένες από την προσωπική διαφορά θα αρχίσουν να βλέπουν τις πρώτες αυξήσεις και όσοι -και είναι αρκετοί αυτοί βέβαια- ωφεληθούν από τις μειώσεις των φόρων θα έχουν μία πρόσθετη ενίσχυση στο διαθέσιμο εισόδημά τους» τόνισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Και βέβαια καθώς από τον Ιανουάριο θα ξεδιπλώνονται οι πολιτικές τις οποίες έχουμε ήδη αποφασίσει εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δούνε μία όχι αμελητέα στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματός τους μέσα από τις παρεμβάσεις που έχουμε ήδη νομοθετήσει».

«Αυτή είναι η φιλοσοφία του Προϋπολογισμού», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Έχουμε τη δυνατότητα πια να παράγουμε υγιή πλεονάσματα και να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Είναι εξάλλου κάτι που αναγνωρίστηκε και από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης με την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup, κάτι το οποίο πριν από κάποια χρόνια θα φαινόταν -για να είμαστε και ειλικρινείς- περίπου ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι «είχα και την ευκαιρία και χθες να επαναλάβω τα μέτρα στήριξης τα οποία η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Θεωρώ ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Λαμβάνονται υπόψη κάποια από τα δίκαια αιτήματα τα οποία οι αγρότες μας έχουν θέσει και θέλω να ελπίζω καθώς πλησιάζουμε πια στις γιορτές των Χριστουγέννων ότι θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα. Πρέπει να λάβουν κι αυτοί υπόψη το γεγονός ότι όσο δίκαια κι είναι τα αιτήματά τους δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερούν -θα έλεγα- το αυτονόητο δικαίωμα από κάποιον να επιστρέψει στο χωριό του για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε μία εκτόνωση αυτής της κατάστασης».

Από την πλευρά του και ο κ. Τασούλας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις και σημείωσε ότι «όλα μπορούν να λυθούν όχι με συγκρουσιακές διαδικασίες αλλά με διαδικασίες συνεννόησης, καταλλαγής και διαλόγου».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «να σας ενημερώσω για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα με τη συνάντηση με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων. Κι εσείς επισκεφθήκατε εξάλλου πρόσφατα το Μαυροβούνιο. Η βούληση της Ελλάδας να σταθεί στο πλευρό των χωρών των δυτικών Βαλκανίων στη διαδρομή τους προς την ΕΕ είναι δεδομένη. Ο πήχης και για τις χώρες αυτές έχει μπει ψηλά. Οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν είναι σημαντικές αλλά η Ελλάδα έχει στρατηγικό όφελος από το να είναι πρωταγωνιστής στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

«Τέλος θα συζητήσουμε και τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω των παγωμένων ρωσικών πόρων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά θα έχουμε και μια πρώτη συζήτηση για κάτι το οποίο αφορά όλους άμεσα: τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ όπου θα έχω την ευκαιρία και πάλι να θέσω τις εθνικές προτεραιότητες για τη διατήρηση των πόρων της συνοχής και της ΚΑΠ αλλά και βάλω και εγώ στο τραπέζι της συζήτησης την ανάγκη να υπάρχει μία ευρωπαϊκή απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο πια δεν είναι μόνο ελληνικό είναι ευρωπαϊκό. Εξαγγείλαμε κάποια μέτρα χθες αλλά είναι σαφές ότι στο χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο θα συζητηθεί θα πρέπει να υπάρχουν και ευρωπαϊκοί πόροι για την αντιμετώπιση της στεγαστική κρίση και την υποστήριξη κυρίως των συμπολιτών μας οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νοίκι», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.