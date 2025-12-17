Τσουκαλάς για παρακρατήσεις ΕΛΓΑ: Η διαχειριστική ανεπάρκειά τους έχει χτυπήσει κόκκινο

Σύνοψη από το

  • Ενώ η κυβέρνηση χθες εξήγγειλε την καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης, όχι μόνο δεν κατέβαλε τα ποσά, αλλά προχώρησε στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των δικαιούχων αγροτών.
  • Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στο «αλαλούμ που έγινε με τις πληρωμές στους αγρότες», τονίζοντας ότι πρόκειται για τον ορισμό του «επιτελικού μπάχαλου».
  • Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να ρίξει την ευθύνη στον τεχνικό σύμβουλο, με τον Κώστα Τσουκαλά να σχολιάζει ότι «η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει “κόκκινο”».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς

«Η κυβέρνηση χθες εξήγγειλε την καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και των ποσών της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Αντί να το υλοποιήσει, όχι μόνο δεν κατέβαλε τα ποσά, αλλά προχώρησε στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των δικαιούχων αγροτών πριν πιστωθούν τα παραπάνω οφειλόμενα ποσά», τονίζει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς αναφορικά με το αλαλούμ που έγινε με τις πληρωμές στους αγρότες, καθώς δεν καταβλήθηκε η Βασική Ενίσχυση, αλλά έγινε παρακράτηση της εισφοράς στον ΕΛΓΑ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημειώνει ότι πρόκειται για τον ορισμό του «επιτελικού μπάχαλου».

Σχολιάζει ότι «σήμερα το πρωί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δελτία Τύπου προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να ρίξει την ευθύνη αποκλειστικά στον τεχνικό σύμβουλο», προσθέτοντας ότι «η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει “κόκκινο”».

