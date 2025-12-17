«Δεν είχα κλάψει από τότε που διαγνώστηκα με καρκίνο, ώσπου ένα τηλεφώνημα με έκανε να λυγίσω» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση ενός άνδρα

Ένας άνδρας μοιράζεται την πιο δύσκολη πτυχή της μάχης του με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Ενώ προσπαθούσε να παραμείνει αισιόδοξος μετά τη διάγνωση, μία απλή κλήση από έναν «απόρρητο αριθμό» ήταν αρκετή για να τον κάνει να “λυγίσει”. Περιμένοντας με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων του, ο δημοσιογράφος Robert Fisk τονίζει πόσο κρίσιμη είναι η ψυχολογική υποστήριξη για όλους τους ασθενείς με καρκίνο.

Η διάγνωση με ανίατο καρκίνο και το τηλεφώνημα που τον έκανε να «λυγίσει»

Μιλώντας για την περιπέτεια με την υγεία του, ο Robert Fisk εξομολογείται: «Επέτρεψα στον εαυτό μου μερικά δάκρυα τις προάλλες. Έξι δάκρυα κύλησαν από τα μάτια μου στα μάγουλά μου, όπου τα σκούπισα με το μανίκι μου. Συνοδεύτηκαν από τον ήχο που ακούγεται μερικές φορές πριν κάποιος αρχίσει να κλαίει – τον ήσυχο λυγμό που μετατρέπεται σε δυνατό κλάμα αν συνεχιστεί. Νομίζω ότι αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα είναι το πιο έντονο κλάμα που έχω βιώσει από τότε που διαγνώστηκα με ανίατο καρκίνο του εντέρου, το καλοκαίρι του 2023.

Έκτοτε, προσπαθώ να τα πηγαίνω όσο καλύτερα μπορώ, παραμένοντας όσο πιο θετικός και αισιόδοξος γίνεται. Όμως, ένα πράγμα που έμαθα αυτή την εβδομάδα είναι ότι πραγματικά δεν είμαι έτοιμος για τον θάνατο. Στην αρχή του «ταξιδιού μου με τον καρκίνο», νομίζω ότι ξεγέλασα τον εαυτό μου νομίζοντας ότι ήμουν. Έλεγα ότι έζησα 45 χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη και αυτό μου είναι αρκετό. Τακτοποίησα τη διαθήκη μου και επισκέφτηκα έναν χώρο φυσικής ταφής.

Όμως, το να απαντήσω στο τηλέφωνο σε μια κλήση που εμφανίστηκε ως «Απόρρητος Αριθμός» ανέτρεψε όλες τις προετοιμασίες μου. Περίμενα τα αποτελέσματα των εξετάσεων (scan results), τα οποία θα έδειχναν αν οι όγκοι στο έντερό μου έκαναν μετάσταση. Σκέφτηκα ότι αν τα αποτελέσματα ήταν πολύ άσχημα, το νοσοκομείο δεν θα περίμενε μέχρι το ραντεβού με τον γιατρό.

Υπέθεσα ότι θα μάθαινα τα αποτελέσματα όταν απαντούσα στην κλήση, και η φωνή στο τηλέφωνο θα μου έλεγε ότι έπρεπε να ετοιμάσω μια τσάντα και να είμαι έτοιμος για χειρουργείο, το οποίο είτε θα ήταν επιτυχημένο είτε θα μπορούσε να με σκοτώσει».

Η αβεβαιότητα της διάγνωσης και η ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη

«Η γυναίκα στην άλλη άκρη της γραμμής δεν ακουγόταν χαρούμενη ή αισιόδοξη, οπότε ήμουν προετοιμασμένος για το χειρότερο. Ωστόσο, αντί να μου δώσει άσχημα νέα, ήταν μια γραμματέας από το τμήμα φυσιοθεραπείας και με καλούσε για να μου υπενθυμίσει ότι είχα ραντεβού στις 10 το πρωί την επόμενη μέρα. Αφού την ευχαρίστησα και έκλεισα το τηλέφωνο, επέτρεψα στον εαυτό μου λίγο χρόνο να επεξεργαστεί αυτό που θα μπορούσε να είχε συμβεί και έβαλα τα κλάματα.

Ίσως χρειαστεί να κλάψω ξανά, καθώς είχα συνάντηση με τον γιατρό μου και τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα έδειχναν ότι μερικοί από τους όγκους μου πιθανότατα μεγαλώνουν. Το «πιθανότατα» οφείλεται στο ότι κανείς δεν φαίνεται να θέλει να είναι σίγουρος, καθώς οι αναφορές από τις πρόσφατες αξονικές τομογραφίες (MRI και CT scans) υποδηλώνουν ότι ένας όγκος έχει μεγαλώσει από 4mm σε 6mm, αλλά δεν μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Υπάρχει επίσης αβεβαιότητα για το αν πρόκειται για τον όγκο που ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία ή αν είναι κάποιος άλλος.

Εξαιτίας αυτού, πρέπει να κάνω PET scan (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων). Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό, είναι μια εξέταση όπου μια ραδιενεργή ουσία εγχέεται στο σώμα και ταξιδεύει μέσω της κυκλοφορίας του αίματος σε περιοχές με ενεργά αναπτυσσόμενα κύτταρα, όπως τα καρκινικά κύτταρα. Στη συνέχεια, ο σαρωτής λαμβάνει τρισδιάστατες εικόνες αυτών των περιοχών για να δείξει τι συμβαίνει και εάν τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσονται», αναφέρει ο άνδρας επισημαίνοντας ότι η κατανόηση των ιατρικών όρων είναι δύσκολη.

Κλείνοντας, ο Robert Fisk επισημαίνει: «Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν θα είναι έτοιμα μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου. Και αυτό είναι το καλύτερο σενάριο, καθώς μπορεί να χρειαστεί να περιμένω μέχρι το 2026. Η αναμονή και η αβεβαιότητα είναι από τις χειρότερες πτυχές της νόσου και γι’ αυτό ηγούμαι της εκστρατείας Cancer Care της Daily Express. Είναι απαραίτητο όλοι οι ασθενείς με καρκίνο να έχουν ψυχολογική υποστήριξη τόσο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη θεραπεία και να γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποιος για εκείνους».