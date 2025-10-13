Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο στα 33 της μοιράζεται τα 2 συμπτώματα που αγνόησε – «Νόμιζα ότι ήμουν άτρωτη»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο στα 33 της μοιράζεται τα 2 συμπτώματα που αγνόησε - «Νόμιζα ότι ήμουν άτρωτη»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

«Νόμιζα ότι ήμουν άτρωτη». Αυτή ήταν η σκέψη μιας υγιούς και δραστήριας 33χρονης, πριν διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου. Η Rachel Reed έκανε ό,τι έπρεπε, αλλά αγνόησε δύο κοινά συμπτώματα, τα οποία αποδείχτηκε ότι ήταν προειδοποιητικά σημάδια της νόσου. Η συγκλονιστική της ιστορία αποτελεί μια κρίσιμη υπενθύμιση: ο καρκίνος δεν κοιτά ηλικία και η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι ζωτικής σημασίας.

Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο στα 24 της χρόνια αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 3 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε»

Τα 2 πρώιμα συμπτώματα που αγνόησε πριν από τη διάγνωση με καρκίνο

Η Rachel Reed, από την Ουαλία, ακολουθούσε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και φρόντιζε την υγεία της. «Επειδή ήμουν δραστήρια, πήγαινα γυμναστήριο, έτρωγα φρούτα και λαχανικά καθημερινά, δεν έπινα, δεν κάπνιζα, πίστευα ότι ο κίνδυνος να εμφανίσω καρκίνο ήταν χαμηλός», δήλωσε η ίδια.

Το 2018, στην ηλικία των 33 ετών, ο κόσμος της ανατράπηκε όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου. Χρειάστηκαν 18 μήνες για να φτάσει στη διάγνωση, καθώς βίωνε:

«Οι γιατροί απέδιδαν τα συμπτώματα σε άγχος, ώσπου διαγνώστηκα με καρκίνο» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση μιας μητέρας δύο παιδιών
  • κοιλιακό άλγος (πόνο στην κοιλιά) και
  • έντονη κόπωση.

«Δεν αναγνώρισα κανένα από τα συμπτώματα. Με την κούραση και τους πόνους στο στομάχι, δεν συνειδητοποίησα ότι ήταν προειδοποιητικά σημάδια του καρκίνου. Δεν πέρασε καν από το μυαλό μου, οπότε όταν μου το ανακοίνωσαν, ήμουν σε κατάσταση σοκ», εξήγησε η Rachel.

Η Rachel πέρασε μήνες ψάχνοντας απαντήσεις για τα συμπτώματα που την ταλαιπωρούσαν. Αρχικά, της συνταγογραφήθηκε θεραπεία για σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS). Στη συνέχεια, θεωρήθηκε ότι τα συμπτώματά της μπορεί να ήταν παρενέργεια της ψωρίασης, κάποιας φαρμακευτικής αγωγής ή δυσανεξίας σε τρόφιμα.

Η διάγνωση του καρκίνου και η θεραπεία που ακολούθησε

Μετά τη διάγνωση, υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις και χημειοθεραπεία. Τον Απρίλιο του 2020, μετά από δύο δύσκολα χρόνια, ήταν πλέον «καθαρή» από τον καρκίνο και έκτοτε επικεντρώνεται στην ανάρρωση και την ανασυγκρότηση της ζωής της.

Ο καρκίνος μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσει άλλους, η Rachel, 40 ετών σήμερα, μοιράζεται την ιστορία της και υποστηρίζει το έργο της οργάνωσης Cancer Research Wales. «Αν μπορέσω να αποτρέψω την καθυστέρηση στη διάγνωση κάποιου, όπως συνέβη στην περίπτωσή μου, θα νιώσω ευτυχισμένη. Πολλοί νέοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να συμβεί, ακόμη κι αν είναι υγιείς και δραστήριοι. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν άτρωτη στον καρκίνο».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Syros Healing Waves Festival: Τέχνη και επιστήμη ένωσαν δυνάμεις στο φετινό διεθνές φεστιβάλ ψυχικής υγείας

Συντάξεις: Ποιοι θα λάβουν αύξηση 2,4%- Αναλυτικοί πίνακες με τα νέα ποσά από το 2026 ανά Ταμείο και έτη ασφάλισης

Τσιγάρα: Ευρωπαϊκό σχέδιο – «φαρμάκι» για τις λιανικές τιμές- Πόσο αναμένεται να αυξηθούν

Τι σημαίνει η φράση «εν λευκώ» και από πού προέρχεται

Μια νέα επεκτάσιμη προσέγγιση για την υλοποίηση δικτύου κβαντικής επικοινωνίας με άτομα υττερβίου-171
περισσότερα
12:05 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Γυναίκα που έχασε 34 κιλά μοιράζεται τις 10 συμβουλές που την βοήθησαν να ξαναβρεί τη φόρμα της – «Διαχείριση άγχους, περισσότερη πρωτεΐνη»

Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται να είναι ένας ατελείωτος αγώνας γεμάτος στερήσεις. Μια fitness...
11:11 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Γυναίκα που έχασε 35 κιλά σε 9 μήνες αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 3 συμβουλές που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους χωρίς στερήσεις»

Η ουσιαστική απώλεια βάρους έρχεται από τις απλές, καθημερινές συνήθειες. Αυτό αποδεικνύει μια...
12:08 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Γυναίκα που πάλεψε με τον καρκίνο αποκαλύπτει: «Αυτά ήταν τα 2 συμπτώματα που αγνόησαν οι γιατροί πριν από τη διάγνωση»

Η συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας, που διαγνώστηκε με καρκίνο, αποτελεί μια ηχηρή προειδοπ...
12:00 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Γυναίκα που έχασε 14 κιλά και μείωσε το σωματικό της λίπος στο μισό αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 συμβουλές που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Μια γυναίκα που αντιμετώπισε έναν σοβαρό τραυματισμό, μετέτρεψε την απογοήτευση σε δύναμη, επι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης