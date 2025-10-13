Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο στα 33 της μοιράζεται τα 2 συμπτώματα που αγνόησε – «Νόμιζα ότι ήμουν άτρωτη»

«Νόμιζα ότι ήμουν άτρωτη». Αυτή ήταν η σκέψη μιας υγιούς και δραστήριας 33χρονης, πριν διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου. Η Rachel Reed έκανε ό,τι έπρεπε, αλλά αγνόησε δύο κοινά συμπτώματα, τα οποία αποδείχτηκε ότι ήταν προειδοποιητικά σημάδια της νόσου. Η συγκλονιστική της ιστορία αποτελεί μια κρίσιμη υπενθύμιση: ο καρκίνος δεν κοιτά ηλικία και η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι ζωτικής σημασίας.

Τα 2 πρώιμα συμπτώματα που αγνόησε πριν από τη διάγνωση με καρκίνο

Η Rachel Reed, από την Ουαλία, ακολουθούσε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και φρόντιζε την υγεία της. «Επειδή ήμουν δραστήρια, πήγαινα γυμναστήριο, έτρωγα φρούτα και λαχανικά καθημερινά, δεν έπινα, δεν κάπνιζα, πίστευα ότι ο κίνδυνος να εμφανίσω καρκίνο ήταν χαμηλός», δήλωσε η ίδια.

Το 2018, στην ηλικία των 33 ετών, ο κόσμος της ανατράπηκε όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου. Χρειάστηκαν 18 μήνες για να φτάσει στη διάγνωση, καθώς βίωνε:

κοιλιακό άλγος (πόνο στην κοιλιά) και

έντονη κόπωση.

«Δεν αναγνώρισα κανένα από τα συμπτώματα. Με την κούραση και τους πόνους στο στομάχι, δεν συνειδητοποίησα ότι ήταν προειδοποιητικά σημάδια του καρκίνου. Δεν πέρασε καν από το μυαλό μου, οπότε όταν μου το ανακοίνωσαν, ήμουν σε κατάσταση σοκ», εξήγησε η Rachel.

Η Rachel πέρασε μήνες ψάχνοντας απαντήσεις για τα συμπτώματα που την ταλαιπωρούσαν. Αρχικά, της συνταγογραφήθηκε θεραπεία για σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS). Στη συνέχεια, θεωρήθηκε ότι τα συμπτώματά της μπορεί να ήταν παρενέργεια της ψωρίασης, κάποιας φαρμακευτικής αγωγής ή δυσανεξίας σε τρόφιμα.

Η διάγνωση του καρκίνου και η θεραπεία που ακολούθησε

Μετά τη διάγνωση, υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις και χημειοθεραπεία. Τον Απρίλιο του 2020, μετά από δύο δύσκολα χρόνια, ήταν πλέον «καθαρή» από τον καρκίνο και έκτοτε επικεντρώνεται στην ανάρρωση και την ανασυγκρότηση της ζωής της.

Ο καρκίνος μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσει άλλους, η Rachel, 40 ετών σήμερα, μοιράζεται την ιστορία της και υποστηρίζει το έργο της οργάνωσης Cancer Research Wales. «Αν μπορέσω να αποτρέψω την καθυστέρηση στη διάγνωση κάποιου, όπως συνέβη στην περίπτωσή μου, θα νιώσω ευτυχισμένη. Πολλοί νέοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να συμβεί, ακόμη κι αν είναι υγιείς και δραστήριοι. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν άτρωτη στον καρκίνο».