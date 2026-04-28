LIVE – 60ή ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε τη Δευτέρα με την ομάδα εθνικής ασφάλειας του για να συζητήσει τη νέα πρόταση του Ιράν, η οποία περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη μετατόπιση των συζητήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε πως η απαίτηση του Τραμπ ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα «έχει καταστεί σαφής, πολύ, πολύ σαφής».
- Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει πως το Ιράν μπορεί να τηλεφωνήσει αν επιθυμεί διαπραγματεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Την ίδια στιγμή, η ηγεσία του Πακιστάν επιχειρεί να αναβιώσει τις βαλτωμένες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
- Παρά την εκεχειρία, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισαν 51, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Σύμφωνα με απολογισμό του AFP, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις 17 Απριλίου, όταν τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.
- Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ξεκαθάρισε ότι οι απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ είναι «εκτός συζήτησης», ενώ διεμήνυσε πως η οργάνωση «δεν θα εγκαταλείψει τα όπλα».
- Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε πως δεν θα αποδεχθεί μια «ταπεινωτική συμφωνία», σημειώνοντας πως «η εκεχειρία αποτελεί απαραίτητο πρώτο βήμα». Σε μια σαφή αιχμή κατά της Χεζμπολάχ, ο Αούν τόνισε ότι θα στήριζε τον πόλεμο «αν γινόταν για χάρη του Λιβάνου».
- Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την κατάσχεση τάνκερ από τις ΗΠΑ ως «πλήρη νομιμοποίηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στην ανοιχτή θάλασσα». Ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπαγκαΐ δήλωσε στο X: «Οι ΗΠΑ πρέπει να θεωρηθούν πλήρως υπεύθυνες για αυτή τη θρασύτατα παράνομη συμπεριφορά, η οποία πλήττει την καρδιά του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ελεύθερου εμπορίου και απειλεί τις βασικές αρχές της ναυτικής ασφάλειας».
- Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, συναντώντας τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί στην Αγία Πετρούπολη, διαβεβαίωσε πως η Μόσχα θα πράξει το παν για την ειρήνη. «Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, τα συμφέροντα όλων των ανθρώπων της περιοχής, ώστε η ειρήνη να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Πούτιν.
- Ο Αμπάς Αραγτσί χαιρέτισε τη ρωσική στήριξη, υπογραμμίζοντας τη «σταθερότητα και το βάθος» των σχέσεων των δύο χωρών.
- Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε τις διεθνείς επιχειρήσεις πως όσες εξυπηρετούν ιρανικές αεροπορικές εταιρείες κινδυνεύουν με κυρώσεις, εντείνοντας την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη με την επιχείρηση «Οικονομική Οργή».