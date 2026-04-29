Οι Χούθι δηλώνουν ότι «δεν είναι ουδέτεροι», επαναβεβαιώνοντας την απειλητική για την παγκόσμια ναυτιλία υποστήριξή τους προς το Ιράν

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης καταδίκασαν την «πειρατεία» των ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν, λέγοντας ότι οι επιθέσεις σε ιρανικά εμπορικά πλοία και η κράτηση των πληρωμάτων τους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ενώ επιβεβαίωσαν τη μη ουδετερότητα τους και την υποστήριξή τους προς το Ιράν και τον Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών των Χούθι δήλωσε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ έχουν αναγκάσει τον κόσμο να πληρώσει ένα βαρύ τίμημα, διαταράσσοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού και τη ναυτιλία και αυξάνοντας την τιμή των τροφίμων και των καυσίμων.

Ωστόσο, δήλωσε ότι υποστηρίζει τους περιορισμούς του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, επιβεβαιώνοντας «το δικαίωμα των κρατών στην αυτοάμυνα και στον περιορισμό της ναυσιπλοΐας στα χωρικά τους ύδατα για την αντιμετώπιση των απειλών ασφαλείας».

Η ανακοίνωση προειδοποίησε επίσης ότι «η Υεμένη δεν είναι ουδέτερη όσον αφορά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά του Ιράν, του Λιβάνου και της Παλαιστίνης», προσθέτοντας ότι η θέση της παραμένει «σαφής, δημόσια και σαφής σε αυτό το θέμα».

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά, έχουν στο παρελθόν εκτοξεύσει πυραύλους κατά του Ισραήλ λόγω του πολέμου στο Ιράν και έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να κλείσουν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, το οποίο οδηγεί στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ, εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

Πηγή: Aljazeera