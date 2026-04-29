Τα πολεμικά σενάρια που εξετάζουν οι ΗΠΑ για Ιράν: Πιο πιθανή μια επανέναρξη βομβαρδισμών κι όχι μια χερσαία επιχείρηση

Ανοιχτές παραμένουν για τις ΗΠΑ μια σειρά επιλογών αναφορικά με τη στάση τους απέναντι στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο πηγή με γνώση των εσωτερικών διεργασιών στην αμερικανική κυβέρνηση.

Μεταξύ των σεναρίων που εξακολουθούν να εξετάζονται περιλαμβάνεται και η πιθανότητα επανέναρξης αεροπορικών πληγμάτων κατά στρατιωτικών, αλλά και πολιτικών στόχων εντός ιρανικού εδάφους. Παρ’ όλα αυτά, δεύτερη πηγή σημειώνει ότι πιο εκτεταμένες επιλογές, όπως μια χερσαία στρατιωτική επιχείρηση, θεωρούνται πλέον λιγότερο πιθανές σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις που υπήρχαν πριν από μερικές εβδομάδες.

Παράλληλα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, αναφέρει ότι η πίεση που δέχεται ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης είναι ιδιαίτερα αυξημένη και «σημαντική».

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με άλλη πηγή, το Ιράν φέρεται να έχει αξιοποιήσει την ισχύουσα εκεχειρία προκειμένου να ανασυγκροτήσει και να ενισχύσει το στρατιωτικό του οπλοστάσιο. Αυτό, όπως εκτιμάται, έχει αυξήσει το επιχειρησιακό κόστος ενός ενδεχόμενου νέου πολέμου ευρείας κλίμακας, σε σχέση με την αρχική φάση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου.