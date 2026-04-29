Ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμι, κατηγορείται για μια ανάρτησή του με κοχύλια που θεωρείται κωδικό μήνυμα δολοφονίας του Τραμπ

Ένα ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στη Βόρεια Καρολίνα απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, για μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση στο Instagram από πέρυσι, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ και μέλη της κυβέρνησής του ισχυρίστηκαν ότι αποτελούσε απειλή κατά του Προέδρου των ΗΠΑ.

Πέντε μήνες αφότου είχε απορριφθεί προηγούμενη υπόθεση εναντίον του αμετανόητου επικριτή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το κατηγορητήριο φαίνεται να σχετίζονται με την ανάρτηση που είχε δημοσιεύσει στο Instagram τον Μάιο του 2025 – η οποία έχει πλέον διαγραφεί – και στην οποία εμφανίζονταν οι αριθμοί «86 47» γραμμένοι με κοχύλια.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του στο Fox News την εποχή εκείνη ότι το «86» ήταν αργκό για τη λέξη «δολοφονία» και το «47» ήταν μια αναφορά στο γεγονός ότι είναι ο 47ος πρόεδρος. Επικαλούμενοι την αργκό έννοια του “86” ως “nix” ή “ξεφορτωθείτε” κάτι, σύμμαχοι του προέδρου ισχυρίζονται ότι η ανάρτηση ήταν μια συγκαλυμμένη απειλή κατά του Τραμπ.

«Ήξερε ακριβώς τι σήμαινε αυτό», είπε ο Τραμπ. «Αυτό σήμαινε δολοφονία, και το λέει δυνατά και καθαρά».

Σύμφωνα πάντα με το Fox News, ο Κόμι κατηγορείται πλέον ότι «εν γνώσει του και εκ προθέσεως απείλησε να αφαιρέσει τη ζωή ή να προκαλέσει σωματική βλάβη στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι εν γνώσει του και εκ προθέσεως διαβίβασε ένα μήνυμα στο πλαίσιο διαπολιτειακού και εξωτερικού εμπορίου που περιείχε απειλή για τη δολοφονία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Οπρώην διευθυντής του FBI έγραψε τότε στο Instagram ότι δημοσίευσε «μια φωτογραφία με μερικά κοχύλια που είδα σήμερα κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στην παραλία, τα οποία υπέθεσα ότι ήταν ένα πολιτικό μήνυμα».

«Δεν συνειδητοποίησα ότι ορισμένοι άνθρωποι συνδέουν αυτούς τους αριθμούς με τη βία. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό, αλλά είμαι αντίθετος σε κάθε είδους βία, οπότε κατέβασα την ανάρτηση».

Ο Κόμι κατηγορήθηκε τον Σεπτέμβριο για ψευδείς δηλώσεις στο Κογκρέσο και παρεμπόδιση της διαδικασίας του Κογκρέσου, σε μια υπόθεση που θεωρήθηκε ευρέως ως αντίποινα του Ρεπουμπλικανού προέδρου εναντίον ενός πολιτικού αντιπάλου.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την υπόθεση τον Νοέμβριο με το σκεπτικό ότι ο εισαγγελέας των ΗΠΑ που επέλεξε ο Τραμπ και ο οποίος άσκησε τις κατηγορίες είχε διοριστεί παράνομα.

Ο δικαστής απέρριψε ταυτόχρονα μια ξεχωριστή υπόθεση που είχε ασκηθεί εναντίον μιας άλλης εχθρού του Τραμπ, της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Οι κατηγορίες εναντίον του Κόμι και της Τζέιμς ήρθαν μετά την παραίτηση του προσωρινού εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, Έρικ Σίμπερτ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε πει στους επικεφαλής του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Ένας άλλος επικριτής του Τραμπ, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον, έχει κατηγορηθεί για φερόμενη διαβίβαση και διατήρηση απόρρητων πληροφοριών.

Πηγές: Γαλλικό Πρακτορείο, Fox News , ABC News