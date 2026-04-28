Βόρεια Ιρλανδία: Σύλληψη 66χρονου για βομβιστική επίθεση σε αστυνομικό τμήμα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Φωτογραφία: PA Media
Ο 66χρονος άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για την έκρηξη παγιδευμένου οχήματος έξω από αστυνομικό τμήμα στα περίχωρα του Μπέλφαστ.

Έκρηξη με παγιδευμένο όχημα

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου έξω από το αστυνομικό τμήμα στο Ντάνμαρι, όταν αυτοκίνητο που είχε απαχθεί υπό την απειλή όπλου και εξοπλιστεί με εκρηκτικό μηχανισμό με φιάλη αερίου εξερράγη.

Ο οδηγός φέρεται να εξαναγκάστηκε να μεταφέρει το όχημα στο σημείο πριν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός, σύμφωνα με το BBC.

Σύλληψη βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας

Ο ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή του Ντάνμαρι βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και μεταφέρθηκε στο Musgrave Serious Crime Suite για ανάκριση.

Παράλληλα, η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες σε περιοχές του ανατολικού και δυτικού Μπέλφαστ.

Ανάληψη ευθύνης από τη New IRA

Σε δήλωσή της στην εφημερίδα The Irish News, η οργάνωση New IRA ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν αστυνομικοί που αποχωρούσαν από το κτίριο.

Η αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως απόπειρα δολοφονίας.

Εκκενώσεις κατοικιών και φόβος στους κατοίκους

Η έκρηξη σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή, κοντά σε σπίτια όπου βρίσκονταν οικογένειες, ακόμη και με μικρά παιδιά.

Αστυνομικοί απομάκρυναν κατοίκους από το σημείο, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για σκηνές πανικού.

Κάτοικος της περιοχής, η Βάλερι ΜακΝτόνα, περιέγραψε το περιστατικό ως «πολύ, πολύ τρομακτικό», σημειώνοντας ότι «έμοιαζε με σκηνή από ταινία».

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Οι αρχές ανακοίνωσαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με περισσότερους ελέγχους οχημάτων και περιπολίες, λόγω ανησυχιών για απειλές από παραστρατιωτικές ομάδες.

Το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βόρεια Ιρλανδία παραμένει «σημαντικό».

«Απερίσκεπτη και ανόητη επίθεση»

Ο αρχηγός της αστυνομίας χαρακτήρισε την επίθεση «εσκεμμένη, απερίσκεπτη και ανόητη», επαινώντας τους αστυνομικούς που «έτρεξαν προς τον κίνδυνο» για να προστατεύσουν πολίτες.

Από την πλευρά της Ένωσης Αστυνομικών, η ανάληψη ευθύνης χαρακτηρίστηκε «έργο δειλών», με κάλεσμα προς πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς να καταδικάσουν απερίφραστα την επίθεση.

