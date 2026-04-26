Βόρεια Ιρλανδία: Έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά οχήματος έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μπέλφαστ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

belfast
Στιγμιότυπο από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει ένα αυτοκίνητο να φλέγεται έξω από αστυνομικό τμήμα στο Ντάνμουρι του Μπέλφαστ.

Συναγερμός έχει σημάνει στη στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο εξερράγη έξω από αστυνομικό τμήμα κοντά στο Μπέλφαστ, ξυπνώντας μνήμες από το ταραχώδες παρελθόν της χώρας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Belfast Telegraph είναι σε εξέλιξη τεράστια κινητοποίηση στο Ντάνμουρι, νότια του Μπέλφαστ από έκρηξη έξω από αστυνομικό τμήμα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αυτοκίνητο να φλέγεται στην περιοχή Κίνγκσγουεϊ, στα περίχωρα του δυτικού Μπέλφαστ.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές δείχνουν ότι ένα αυτοκίνητο είχε κλαπεί στην περιοχή πριν από την έκρηξη, η οποία ακούστηκε σε όλη την πόλη λίγο μετά τις 11 μ.μ. το βράδυ του Σαββάτου.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Εκρήξεις παγιδευμένων αυτοκινήτων κυριαρχούσαν στην επικαιρότητα πριν από την ειρηνευτική συμφωνία του 1998 που έθεσε τέλος σε τρεις δεκαετίες θρησκευτικής βίας στη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με τις αρχές.

Βάφετε τα μαλλιά σας στο σπίτι; Hair colorist αποκαλύπτει τα 4 tips για να πετύχουν σαν να βγήκατε από το κομμωτήριο

Σας αγαπάει πραγματικά; Τότε δεν κάνει αυτά τα 11 πράγματα μπροστά σας

Κεφαλογιάννη: Καμία ανησυχία για τον τουρισμό – Ευρωπαϊκή πρόκληση η αύξηση του κόστους καυσίμων

Πόσο μας κοστίζουν τα αδήλωτα τετραγωνικά – Αναλυτικά παραδείγματα

Οι επιστήμονες γνωρίζουν επιτέλους πόσο παλιοί είναι οι «Δώδεκα Απόστολοι» – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
04:44 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ο Τραμπ λέει ότι «ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη», ενώ o ίδιος βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι ένας «δράστης τ...
03:54 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Απομάκρυνση του Τραμπ από το δείπνο ανταποκριτών έπειτα από πυροβολισμούς – Δείτε βίντεο

Συναγερμός στις ΗΠΑ, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης οδη...
02:47 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Σικάγο: Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο με έναν νεκρό αστυνομικό και έναν σοβαρά τραυματία

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά σε επεισόδιο με πυροβο...
01:55 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ιταλία: Τραυματίστηκε ζευγάρι από επίθεση με αεροβόλο σε αντιφασιστική διαδήλωση για την επέτειο απελευθέρωσης της χώρας

Ένα ζευγάρι που συμμετείχε στη διαδήλωση που οργανώθηκε χθες Σάββατο στη Ρώμη για την επέτειο ...
Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

LIVE: 57η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς