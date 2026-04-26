Βόρεια Ιρλανδία: Έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά οχήματος έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μπέλφαστ

Συναγερμός έχει σημάνει στη στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο εξερράγη έξω από αστυνομικό τμήμα κοντά στο Μπέλφαστ, ξυπνώντας μνήμες από το ταραχώδες παρελθόν της χώρας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Belfast Telegraph είναι σε εξέλιξη τεράστια κινητοποίηση στο Ντάνμουρι, νότια του Μπέλφαστ από έκρηξη έξω από αστυνομικό τμήμα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αυτοκίνητο να φλέγεται στην περιοχή Κίνγκσγουεϊ, στα περίχωρα του δυτικού Μπέλφαστ.

Early reports, including reporting from the Belfast Telegraph, indicate that a car bomb was detonated outside a police station in Dunmurry, Northern Ireland today. Reports claim that, like other recent incidents in the past year, a stolen car was used in the incident. Law… pic.twitter.com/JWVbPlAdHf — OSINTdefender (@sentdefender) April 25, 2026

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές δείχνουν ότι ένα αυτοκίνητο είχε κλαπεί στην περιοχή πριν από την έκρηξη, η οποία ακούστηκε σε όλη την πόλη λίγο μετά τις 11 μ.μ. το βράδυ του Σαββάτου.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Εκρήξεις παγιδευμένων αυτοκινήτων κυριαρχούσαν στην επικαιρότητα πριν από την ειρηνευτική συμφωνία του 1998 που έθεσε τέλος σε τρεις δεκαετίες θρησκευτικής βίας στη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με τις αρχές.