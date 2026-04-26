Ιταλία: Τραυματίστηκε ζευγάρι από επίθεση με αεροβόλο σε αντιφασιστική διαδήλωση για την επέτειο απελευθέρωσης της χώρας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

ITALY
Ένας άνδρας κρατά το λάβαρο της Anpi (Εθνικής Ιταλικής Ένωσης Παρτιζάνων) κατά τη διάρκεια μιας πορείας για την 81η Ημέρα Απελευθέρωσης, η οποία τιμά το τέλος της ναζιστικής-φασιστικής κατοχής στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη Γένοβα στις 25 Απριλίου 2026. (Φωτογραφία από MARCO BERTORELLO / AFP)

Ένα ζευγάρι που συμμετείχε στη διαδήλωση που οργανώθηκε χθες Σάββατο στη Ρώμη για την επέτειο της Απελευθέρωσης της Ιταλίας από τον ναζισμό και τον φασισμό, τραυματίστηκε από άγνωστο με αεροβόλο πιστόλι.

Ο δράστης φορούσε κράνος, το οποίο κάλυπτε όλο του το πρόσωπο και, σύμφωνα με μαρτυρίες, στρατιωτικού είδους φόρμα. Το ζευγάρι τραυματίστηκε στο πρόσωπο και στην πλάτη και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

“Είμαστε σοκαρισμένοι, είναι σαφές ότι ο αγώνας ενάντια σε κάθε μορφή φασισμού αποτελεί, και σήμερα, μεγάλη ανάγκη”, δήλωσαν τα θύματα της επίθεσης.

Εισαγγελείς και αστυνομία αναζητούν τον δράστη και είναι πιθανό στις έρευνες να πάρει μέρος και η Ιταλική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Στην πορεία που οργανώθηκε στο Μιλάνο -πάντα για την επέτειο της Απελευθέρωσης από τον φασισμό και τον ναζισμό- σημειώθηκε ένταση όταν μέρος των συμμετεχόντων δεν επέτρεψε σε πολίτες που έφεραν την σημαία της Ουκρανίας όπως και σε μέλη της εβραϊκής κοινότητας της Ιταλίας να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

