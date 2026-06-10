Υβριδικά αυτοκίνητα: Έντονες αντιδράσεις για τις προτεινόμενες αλλαγές στη φορολογία τους – Αναμένονται διορθωτικές κινήσεις

Μετά τις έντονες αντιδράσεις το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ) επανεξετάζει τις διατάξεις για τις αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών αυτοκινήτων που ενσωματώθηκαν στο υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο.

Φορείς της αγοράς αυτοκινήτου αναρτούν σχόλια, ζητώντας την απόσυρση των ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και στη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών υβριδικών οχημάτων, με τα περισσότερα… πυρά να συγκεντρώνει η πρόβλεψη για ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά οχήματα, ανεξαρτήτως των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Με το ισχύον καθεστώς, τα υβριδικά οχήματα με εκπομπές έως 50 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο απολαμβάνουν απαλλαγή 75%, ενώ για τα υπόλοιπα το ποσοστό ανέρχεται στο 50%.

Η κατάργηση της διαφοροποίησης αυτής μεταφράζεται σε αύξηση στις τιμές λιανικής των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων. Για παράδειγμα, το τέλος ταξινόμησης για ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο που σήμερα με την έκπτωση 75% ανέρχεται σε 5.700 ευρώ με τη μείωση της έκπτωσης στο 50% το τέλος ταξινόμησης αυξάνεται στα 6.650 ευρώ, «φουσκώνοντας» τη λιανική τιμή πώλησης του αυτοκινήτου κατά περίπου 1.000 ευρώ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει πάντως μεταβατική περίοδο προστασίας για οχήματα που έχουν ήδη εισαχθεί στη χώρα. Συγκεκριμένα, για τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπομπές έως 75 γρ. CO₂ ανά χιλιόμετρο, τα οποία εισήχθησαν από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και την 31η Μαΐου 2026, διατηρείται η απαλλαγή 75%, ώστε να μην ανατραπούν συμφωνίες και παραγγελίες που έγιναν με βάση το προηγούμενο καθεστώς.

Οι νέες διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, φέρνουν αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο για τα εταιρικά οχήματα με την κυριότερη να περιορίζει σημαντικά τα φορολογικά πλεονεκτήματα που απολάμβαναν μέχρι σήμερα τα υβριδικά χαμηλών ρύπων.

Οι εξαιρέσεις από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος για παροχές σε είδος και αποζημιώσεις που συνδέονται με τη χρήση τέτοιων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών φόρτισης, παύουν να ισχύουν για τα υβριδικά και διατηρούνται αποκλειστικά για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Παράλληλα, καταργείται το ειδικό καθεστώς που ίσχυε για την παραχώρηση υβριδικών εταιρικών αυτοκινήτων σε εργαζομένους, εταίρους και μετόχους. Στο εξής, τα φορολογικά κίνητρα θα αφορούν μόνο στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, ενώ τίθεται και πλαφόν λιανικής τιμής προ φόρων στις 40.000 ευρώ για τη διατήρηση των σχετικών απαλλαγών.

Πλήγμα στην αγορά

Εισαγωγικές εταιρείες και εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν, σύμφωνα με το ERTNews, ότι η συρρίκνωση των κινήτρων θα πλήξει ιδιαίτερα την αγορά των plug-in hybrid μοντέλων, η οποία τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε λόγω των φορολογικών κινήτρων.

Σε κάθε περίπτωση αναμένονται διορθωτικές κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, στην κατεύθυνση απόσυρσης των επίμαχων διατάξεων, ενώ δεν αποκλείεται ολική επαναφορά στο υφιστάμενο καθεστώς για τα υβριδικά αυτοκίνητα.

Οι τελικές αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης (στις 15 Ιουνίου).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους γηραιότερους στόλους αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μέση ηλικία περίπου 18 ετών και ότι ο περιορισμός των κινήτρων για τα σύγχρονα υβριδικά οχήματα θα αποτελέσει εμπόδιο στην ανανέωση του στόλου και τη μείωση των εκπομπών ρύπων που είναι και το ζητούμενο.