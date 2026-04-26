Το Πακιστάν ευχαριστεί το Ιράν για την προσήλωση του στις συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε ότι είχε μια «θερμή και εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά την οποία του εξέφρασε την εκτίμησή του για την απόφαση της Τεχεράνης να στείλει στο Ισλαμαμπάντ υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πακιστανός ηγέτης δήλωσε ότι εκτίμησε τη συνεχή συμμετοχή της Τεχεράνης στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατα ολοκληρωθέντος ταξιδιού του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Επιβεβαίωσα ότι, με την υποστήριξη φίλων και εταίρων, το Πακιστάν παραμένει προσηλωμένο στο να χρησιμεύσει ως έντιμος και ειλικρινής μεσολαβητής – εργαζόμενος ακούραστα για την προώθηση της διαρκούς ειρήνης και της διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή», έγραψε ο Σαρίφ.

Had a warm and constructive telephone exchange this evening with my brother, President Masoud Pezeshkian, on the evolving regional situation. I appreciated Iran’s continued engagement, including the high-level delegation to Islamabad led by Foreign Minister Abbas Araghchi, whom… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 25, 2026

Η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ το Σάββατο (25/04) και έφτασε στο Μουσκάτ του Ομάν για περαιτέρω περιφερειακές συνομιλίες. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, αναμενόταν να ταξιδέψουν στο Ισλαμαμπάντ το Σάββατο, αλλά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ακύρωσε το ταξίδι τους την τελευταία στιγμή.