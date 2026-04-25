Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της εκεχειρίας στο Ιράν: «Δεν το έχω καν σκεφτεί» – «Προσέφεραν πολλά, αλλά όχι αρκετά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από την Ουάσινγκτον, ότι είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία με «όποιον έχει τα ηνία» στο Ιράν, ενώ δεν έχει σκεφθεί τι θα γίνει με τη συνέχεια της εκεχειρίας, όσο δεν υπάρχει κάποια συμφωνία.

«Πολεμούν μεταξύ τους, υπάρχει τεράστια εσωτερική διαμάχη. Πιθανότατα μάχονται για την ηγεσία σε πολλές περιπτώσεις. Νομίζω ότι μάχονται για να μην είναι ηγέτες επειδή εξουδετερώσαμε δύο επίπεδα ηγετών», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η αμερικανική αντιπροσωπεία δεν επρόκειτο να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ «χωρίς σχέδιο».

Εξήγησε ότι η απόφαση να ακυρωθεί η μετάβαση των απεσταλμένων του στο Ισλαμαμπάντ οφείλεται στο «υπερβολικό ταξίδι», ενώ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «όλα τα χαρτιά».

«Όταν θέλουν, μπορούν να με καλέσουν. Έχουμε όλα τα χαρτιά, έχουμε κερδίσει τα πάντα», είπε συγκεκριμένα Τραμπ.

Εξήγησε ότι η απόφαση να ακυρωθεί η μετάβαση των απεσταλμένων του στο Ισλαμαμπάντ οφείλεται στο «υπερβολικό ταξίδι». «Τίποτα δεν έχει αλλάξει τις τελευταίες ημέρες» είπε προσθέτοντας ότι το «ταξίδι διαρκεί πολύ, είναι πολύ ακριβό. Είμαι άνθρωπος που προσέχει πολύ τα έξοδα».

«Μας έδωσαν ένα έγγραφο που θα έπρεπε να ήταν καλύτερο. Και, ενδιαφέρον, αμέσως μόλις το ακύρωσα [το ταξίδι του απεσταλμένου στο Πακιστάν], μέσα σε 10 λεπτά λάβαμε ένα νέο έγγραφο που ήταν πολύ καλύτερο. Μιλήσαμε για το ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα, πολύ απλό… Προσέφεραν πολλά, αλλά όχι αρκετά».

Ερωτηθείς αν θα συνέχιζε την εκεχειρία, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το έχω καν σκεφτεί».