Νετανιάχου: Έδωσε εντολή στους IDF για ισχυρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Διεθνή Νέα

Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ισραήλ
(Ronen Zvulun, Pool Photo via AP)

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στον στρατό (IDF) να «πλήξει με ισχύ στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», σύμφωνα με σύντομη ανακοίνωση του γραφείου του, που εκδόθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Η εντολή έρχεται έπειτα από επιθέσεις της Χεζμπολάχ με πυραύλους και drones εναντίον του βόρειου Ισραήλ και ισραηλινών δυνάμεων που βρίσκονται στο νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ πραγματοποιεί πολλαπλές επιθέσεις καθημερινά κατά ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, εν μέσω της εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι απαντά σε φερόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας από το Ισραήλ.

