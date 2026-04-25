Politico: Μακρόν και Μητσοτάκης ζητούν παράταση της αποπληρωμής του χρέους της περιόδου της πανδημίας και νέα ευρωομόλογα

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Μέγαρο Μαξίμου Μητσοτάκης Μακρόν

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυναν το Σάββατο από κοινού έκκληση για την επιμήκυνση της αποπληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία, καθώς και για τη δημιουργία περισσότερου ευρωπαϊκού χρέους με σκοπό τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, σημειώνει το Politico σε δημοσίευμά του.

«Δανειστήκαμε κατά τη διάρκεια του Covid. Σήμερα, κάποιοι μας λένε ότι πρέπει να αποπληρώσουμε γρήγορα. Είναι ηλίθιο», δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα, στο πλευρό του Μητσοτάκη. «Ας επεκτείνουμε αυτό το χρέος ή ας προχωρήσουμε σε νέα έκδοση χρέους», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν επανέλαβε επίσης το αίτημά του για τη χρήση περισσότερου ευρωπαϊκού χρέους προκειμένου να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις σε τομείς-κλειδιά, όπως η άμυνα, το διάστημα και η τεχνητή νοημοσύνη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.  «Τι νόημα έχει αυτή τη στιγμή να πάμε να αποπληρώσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, “τρώγοντας” έτσι από τον προϋπολογισμό των επόμενων έξι ετών, όταν δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε και όταν υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα που θα μας κάνουν επίσης ισχυρότερους ως Ευρωπαϊκή Ένωση;» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034

Όπως αναφέρει το Politico, o Μητσοτάκης και ο Μακρόν, οι οποίοι είναι ηγέτες της πρώτης και της τρίτης πιο χρεωμένης χώρας στην ΕΕ αντίστοιχα, αναμένεται να υπερασπιστούν τη θέση τους σε έντονες διαπραγματεύσεις γύρω από τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Η επιλογή της αναχρηματοδότησης (rolling over) του χρέους του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε από αρκετούς ηγέτες της ΕΕ την Παρασκευή κατά τη διάρκεια άτυπης συνάντησης στην Κύπρο, καθώς η ΕΕ πρόκειται να αρχίσει να αποπληρώνει 25 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από το 2028 για το κοινό χρέος που εξέδωσε για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid.

Η αντίσταση των «φειδωλών» χωρών

Ωστόσο, οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες προβάλλουν ισχυρή αντίσταση. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο περιθώριο της συνόδου του Συμβουλίου, σύμφωνα με το Politico. Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τάχθηκε επίσης την Παρασκευή κατά της περαιτέρω αύξησης του χρέους της ΕΕ.

«Σήμερα, πολλοί θα σας πουν “καμία περίπτωση”», δήλωσε ο Μακρόν. «Αλλά είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε, γιατί η Ευρώπη θέλει να παραμείνει στην κούρσα (του ανταγωνισμού)».

Νωρίτερα το Σάββατο, η Γαλλία και η Ελλάδα ενίσχυσαν τους διμερείς τους δεσμούς υπογράφοντας εννέα συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου ενός συνολικού αμυντικού συμφώνου που περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίες που εκτείνονται από την άμυνα έως την πυρηνική τεχνολογία και την εκπαίδευση.

Επίσης το Σάββατο, ο γαλλικός αμυντικός κολοσσός MBDA υπέγραψε σύμβαση για τη συνεχή υποστήριξη των πυραύλων Mica του ελληνικού στρατού.

 

 

 

 

 

