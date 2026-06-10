Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Ιουνίου

Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή. Ωστόσο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον βίο και το έργο του Ιερομάρτυρα Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης, καθώς και των Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης.

Άγιοι Αλέξανδρος και Αντωνίνα

Η Αγία μάρτυς Αντωνίνα ήταν χριστιανή παρθένος και καταγόταν από την κωμόπολη Κάρδαμος ή Κρόδαμος. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η Αντωνίνα ξεχώριζε για την εξωτερική και εσωτερική της ομορφιά, ενώ ζούσε με εγκράτεια, σεμνότητα και άσκηση. Η ίδια αφιέρωνε τις δυνάμεις και τις οικονομίες της στη διακονία, την περίθαλψη και την ανακούφιση των φτωχών και των δυστυχισμένων συνανθρώπων της.

Η χριστιανική της διαγωγή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Φύστο, ο οποίος τη συνέλαβε και την ανέκρινε. Η Αντωνίνα ομολόγησε την πίστη της στον Χριστό με ακατάβλητο φρόνημα και κάλεσε τον έπαρχο να μετανοήσει και να βαπτιστεί χριστιανός.

Ο Φύστος, σύμφωνα με την παράδοση, διέταξε να οδηγήσουν την Αντωνίνα σε πορνείο, επειδή γνώριζε ότι η ίδια έδινε μεγάλη σημασία στην παρθενική της τιμή. Η προσευχή της, όπως αναφέρεται στους συναξαριστές, προκάλεσε ισχυρό σεισμό στο σπίτι, με αποτέλεσμα οι γυναίκες που βρίσκονταν εκεί να τη διώξουν. Ο έπαρχος τη συνέλαβε ξανά και τη μετέφερε σε άλλο καταφύγιο.

Τότε, ένας χριστιανός με το όνομα Αλέξανδρος επισκέφθηκε το πορνείο και βοήθησε την Αντωνίνα να διαφύγει, δίνοντάς της τα δικά του ρούχα. Όταν ο Φύστος πληροφορήθηκε το γεγονός, διέταξε την άμεση σύλληψή τους. Μετά την απολογία τους, ο έπαρχος διέταξε τον σκληρό βασανισμό τους.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, οι δύο μάρτυρες ακρωτηριάστηκαν, αλείφθηκαν με πίσσα και ρίχτηκαν στη φωτιά. Με αυτόν τον τρόπο έλαβαν τα στεφάνια του μαρτυρίου. Το μαρτύριό τους τοποθετείται στο έτος 313 μ.Χ.

Τα λείψανά τους μεταφέρθηκαν αργότερα στην Κωνσταντινούπολη και κατατέθηκαν στη μονή Μαξιμίνου, όπου τελούνταν και η Σύναξή τους.

Άγιος Τιμόθεος, επίσκοπος Προύσης

Ο Άγιος Τιμόθεος, επίσκοπος Προύσης, μαρτύρησε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη, την περίοδο 360-363 μ.Χ. Οι συναξαριστές αναφέρουν ότι το 361 μ.Χ. ο Άγιος Τιμόθεος σκότωσε με θαυματουργικό τρόπο έναν δράκοντα, ο οποίος φώλιαζε μεταξύ της Προύσας και των θερμών υδάτων.

Η Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Ιερομάρτυρα Τιμοθέου και των Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, ενώ το εορτολόγιο δεν περιλαμβάνει κάποια ευρέως γνωστή ονομαστική γιορτή.