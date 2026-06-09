Βουλή: Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία επί της Αρχής το νομοσχέδιο για την «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο»

Με τη θετική ψήφο μόνο της ΝΔ ψηφίσθηκε επί της Αρχής και στο σύνολό του το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» από την Ολομέλεια. Αντίθετα, το σχέδιο νόμου καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ τάχθηκε με το «παρών».

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία, επίσης, και η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις για την παράταση λειτουργίας και καθορισμού αντιτίμου για την εκμετάλλευση του αγωγού τροφοδοσίας αεροπορικού καυσίμου του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα της μοριοδότησης, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης την καταψήφισαν, πλην της Ελληνικής Λύσης που τοποθετήθηκε με το «παρών».

Η ψηφοφορία, επειδή διεξήχθη μέσω ψηφοδελτίου από τους εισηγητές και αγορητές των κομμάτων, η Πλεύση Ελευθερίας, εάν και δήλωσε πως καταψηφίζει το νομοσχέδιο δεν κατέθεσε το σχετικό ψηφοδέλτιο με την λήξη της συνεδρίασης κάτι που αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες.