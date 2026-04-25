Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδούρα Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 5 χιλιόμετρα.
Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη
