Ο πρόεδρος του Ιράν καλεί τους πολίτες να εξοικονομήσουν ενέργεια – «Αντί να έχετε δέκα φώτα αναμμένα, ανάψτε μόνο δύο»

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters

Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε τους πολίτες να εξοικονομήσουν ενέργεια εν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ, ο οποίος στραγγαλίζει τους κύριους οικονομικούς διαύλους της Ισλαμικής Δημοκρατίας και απειλεί να προκαλέσει κρίση στην αποθήκευση πετρελαίου.

«Έχουμε ένα απλό αίτημα προς τον αγαπητό μας λαό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή: να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε δημοσιογράφους των ιρανικών μέσων ενημέρωσης το Σάββατο. «Στο σπίτι, αντί να έχετε δέκα φώτα αναμμένα, ανάψτε μόνο δύο. Πού είναι το πρόβλημα σε αυτό;»

Ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει το Ιράν υπό πολιορκία για να σπείρουν τη «δυσαρέσκεια» στον ιρανικό πληθυσμό. «Οι πολίτες δεν πρέπει να επιτρέψουν να δημιουργηθεί δυσαρέσκεια», δήλωσε, όπως μεταδίδει το CNN.

 

 

 

 

