«Εγώ κι εσύ μαζί»: Η φωτογραφία του Μακρόν με τον Μητσοτάκη και το τραγούδι των Τζίμη Πανούση-Αλκίνοου Ιωαννίδη

Με σειρά ξεχωριστών όσο και συμβολικών αναρτήσεων που περιλαμβάνουν ακόμα και τραγούδια, όπως το ελληνικό “Εγώ κι Εσύ” των Πανούση – Ιωαννίδη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφέρεται εκτενώς στη φιλία ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, στο νόημα αυτής, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως εάν απειληθεί η κυριαρχία του φίλιου κράτους, «εγώ θα είμαι εδώ».

Μία από αυτές τις αναρτήσεις του κ. Μακρόν έγινε σήμερα Σάββατο λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα. Σε βίντεο του βλέπουμε τόσο τον ίδιο, όσο και τη σύζυγό του Μπριζίτ, ενώ ακολουθούν πλάνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Από κάτω περνούν οι φράσεις:

«Θα είμαστε εδώ. Και για μένα αυτός είναι ο ορισμός της φιλίας. Της διάσημης συμμαχίας Ελλάδας – Γαλλίας. Η συμμαχία και η φιλία είναι ένα απλό πράγμα. Όταν ξαπλώνεις, δεν ρωτάς τον εαυτό σου, τι θα κάνεις αύριο; (Γιατί) το ξέρεις. »

Και συμπληρώνει ο κ. Μακρόν:

«Αν η κυριαρχία σας τεθεί σε κίνδυνο, κάντε ότι είναι αναγκαίο για σας. Θα είμαστε εδώ.»

Στο ίδιο μέσο ο Γάλλος πρόεδρος ανέβασε τη φωτογραφία με τη χειραψία με τον Έλληνα ομόλογό του και στα ελληνικά τη φράση «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία». Συγχρόνως όλο αυτό είναι “ντυμένο” μουσικά με το άσμα των Αλκίνοου Ιωαννίδη και Τζίμη Πανούση «Εγώ κι εσύ μαζί».

Ο κ. Μακρόν όμως είχε κάνει νωρίτερα ακόμα μία ανάρτηση, επίσης με μουσική υπόκρουση, αυτή τη φορά του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Σε αυτήν είναι με τον κ. Μητσοτάκη στη φρεγάτα “Κίμων” και το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ναυπηγημένη στο Λοριάν, αυτή η φρεγάτα άμυνας και επέμβασης που αποκτήθηκε από την Ελλάδα καταδεικνύει τη δύναμη της στρατηγικής συνεργασίας που ενώνει τις δύο χώρες μας και την οποία ανανεώνουμε σήμερα.

Η πρόσφατη ανάπτυξη του Κίμωνα στην Κύπρο δείχνει ότι είμαστε ικανοί να δράσουμε από κοινού, στη Μεσόγειο και αλλού, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης μας, την προστασία των πολιτών μας και των συμφερόντων μας.

Ευρωπαίοι, έμπιστοι εταίροι, φίλοι.

Ευνοϊκοί άνεμοι και θάλασσες στον Κίμωνα».

Σε αυτή την ανάρτηση το κομμάτι που ακούγεται είναι το La petite fille de la mer.