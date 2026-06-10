Νίκος Ανδρουλάκης: «Όταν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ από κάποιο στέλεχος, τότε θα παύει να είναι μέλος του κόμματος»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Χάρη Δούκα για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο ΟΝΕ, ανέφερε ότι το κόμμα έχει ενιαία γραμμή και επικαλέστηκε τις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου. Ο ίδιος τόνισε ότι «όταν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ από κάποιο στέλεχος, τότε αυτό το στέλεχος θα παύει να είναι μέλος του κόμματος».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ακολουθούν την ίδια πολιτική κατεύθυνση. Παράλληλα, άφησε αιχμές λέγοντας ότι «εμείς είμαστε κανονικό κόμμα, δεν είμαστε κόμμα Ι.Χ.». Στη συνέχεια, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό, πολιτική αυτονομία και πολιτικό ήθος, το οποίο, όπως είπε, δεν βασίζεται στην πολιτική εξόντωσης των πολιτικών αντιπάλων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική και στον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης κρίθηκαν – τώρα ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ». Ο ίδιος αναφέρθηκε στις προγραμματικές προτάσεις του κόμματος και επανέλαβε τη θέση του για αυτόνομη πορεία στις εκλογές.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε ζήτημα για τις δημοσκοπήσεις. Όπως ανέφερε, «το κανονιστικό πλαίσιο είναι σαθρό και πρέπει να αλλάξει, ενώ η Ελεγκτική Υπηρεσία Δημοσκοπήσεων έχει πολύ καιρό να συνεδριάσει».

Για το ζήτημα των συνεργασιών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η ψήφος των πολιτών το βράδυ των εκλογών θα καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις. Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας στο Action 24. Ο ίδιος δήλωσε ότι «Μετά από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση για συνεργασία».