Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας της οποίας μάλιστα υπήρξε και αντιπρόεδρος από το 1993 ως το 1997, πέθανε σήμερα Κυριακή σε ηλικία 93 ετών.

Ο πολιτικός κόσμος και η πολιτειακή ηγεσία εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του ευγενούς πολιτικού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την θλίψη του για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη υπογραμμίζοντας ότι «υπήρξε μια ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου, με διαδρομή συνυφασμένη με την πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς».

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο κ. Τασούλας αναφέρει :

«Με αισθήματα θλίψης πληροφορήθηκα σήμερα την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ενός πολιτικού, που υπηρέτησε τον τόπο με συνέπεια και ήθος. Υπήρξε μια ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου, με διαδρομή συνυφασμένη με την πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Επί σχεδόν μισό αιώνα υπηρέτησε την πολιτική ζωή αδιαλείπτως, τιμώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών ως βουλευτής και ευρωβουλευτής, καθώς και από καίρια υπουργικά χαρτοφυλάκια, με γνώμονα πάντοτε το εθνικό συμφέρον και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Παρέμεινε ως το τέλος ενεργός πολίτης, ενώ παράλληλα άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο, καρπό της βαθιάς του παιδείας και της αγάπης του για την ιστορία, τον πολιτισμό και τα γράμματα.

Η μακρά διαδρομή του και η αφοσίωσή του στα κοινά αφήνουν σπουδαία παρακαταθήκη και παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Μητσοτάκης: Πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου

«Αποχαιρετώ, σήμερα, με συγκίνηση μία προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της Μεταπολίτευσης. Σταθερός, αποφασιστικός και διαρκώς προσηλωμένος στη θεσμική ακεραιότητα, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου μας, αφήνοντας πίσω του μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού” αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Υπογραμμίζει ότι στην μακρά πορεία του, από τις καίριες θέσεις που υπηρέτησε στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως και στα υπουργεία Εθνικής ‘Αμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Εμπορίου, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. «Επιδεικνύοντας γενναιότητα, αλλά και διορατικότητα. Με γνώρισμά του την αφοσίωση στη Δημοκρατία και στην παράταξη. Και με προσωπικό ήθος που αναγνώριζαν φίλοι και αντίπαλοι» τονίζει ο πρωθυπουργός.

«Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από το πολιτικό προσκήνιο, η παρουσία του στον δημόσιο βίο παρέμεινε ενεργή. Τόσο με τις κατά καιρούς νηφάλιες παρεμβάσεις του, όσο και με την προσφορά του ως μελετητής των ιστορικών μνημείων της πατρίδας μας των οποίων υπήρξε διαχρονικός λάτρης. Γιατί, πράγματι, και τα ενδιαφέροντά του πέραν της πολιτικής ήταν πολλά» αναφέρει.

«Ευτύχησα από μικρός να παρακολουθήσω την πορεία του, καθώς υπήρξε συνεργάτης του πατέρα μου. Ακροατής, επίσης, των συμβουλών του για τη σημασία της ευθύνης και του μέτρου στο ξεκίνημα και της δικής μου πολιτικής διαδρομής. Και, βέβαια, επί πολλά χρόνια φίλος της οικογένειας και των παιδιών του» προσθέτει και εκφράζει στην οικογένειά του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, εκ μέρους σύσσωμης της Νέας Δημοκρατίας, τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια.

ΝΔ: Από τις πιο εμβληματικές μορφές της παράταξής μας

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της Παράταξής μας και του δημόσιου βίου της χώρας” τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Λάκωνας στην καταγωγή, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο. Με την επιστροφή του στην Αθήνα άρχισε να δικηγορεί και το 1960 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρωτοεξελέγη Βουλευτής το 1961 και για σχεδόν πέντε δεκαετίες υπηρέτησε την Πατρίδα και τους δημοκρατικούς θεσμούς με συνέπεια, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης. Στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας συνελήφθη και φυλακίστηκε, πληρώνοντας το τίμημα της προσήλωσής του στη Δημοκρατία.

Μετά τη Μεταπολίτευση ήταν μέλος της πρώτης Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας το 1974 και εκλεγόταν ανελλιπώς έως το 2004. (Βουλευτής Β΄Αθηνών 1974-2000 και Επικρατείας 2000-2004), ενώ την πενταετία 2004-2009 ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην πολυσήμαντη διαδρομή του, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ανέλαβε κορυφαίες κυβερνητικές, κοινοβουλευτικές και κομματικές ευθύνες.

Υφυπουργός Εσωτερικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του 1974, στις Κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή διετέλεσε διαδοχικά Υφυπουργός Εξωτερικών (1974-1975), Υπουργός Εμπορίου (1975-1977) και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1977-1980).

Ανέλαβε Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην Κυβέρνηση συνεργασίας του Τζαννή Τζαννετάκη (1989) και Υπουργός Εμπορίου στην οικουμενική Κυβέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα (1989-1990)

Στις Κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993, διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Άμυνας (1990-1993) και Δικαιοσύνης (1992).

Διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας (1994-1997), Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (1985-1996), ενώ από το 1998 έως το 2010 ήταν Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής».

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας σπουδαίος πολιτικός άνδρας, με συγκρότηση, ήθος, οξυδέρκεια, αποτελεσματικότητα και αφοσίωση στο εθνικό συμφέρον, κερδίζοντας την αναγνώριση και την εκτίμηση του συνόλου του πολιτικού κόσμου και αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Για τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρξε απλώς ένα ιστορικό στέλεχος. Υπήρξε θεματοφύλακας των αρχών και των αξιών της Παράταξης και σημείο αναφοράς για πολλές γενιές στελεχών της. Η διαδρομή, η προσφορά και το παράδειγμά του θα παραμείνουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη μας» προσθέτει.

«Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στα παιδιά του Μιλτιάδη, Θωμά, Ελένη και Κωνσταντίνο και στους οικείους του» αναφέρει η ΝΔ.

ΠΑΣΟΚ για Γιάννη Βαρβιτσιώτη: «Ευρωπαϊστής με πολιτικό λόγο που χαρακτήριζε η ιδεολογική συνέπεια και η μετριοπάθεια»

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη και τη Νέα Δημοκρατία εκφράζει το ΠΑΣΟΚ.

Στη συλλυπητήρια δήλωση του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ευρωπαϊστής και με πολιτικό λόγο που χαρακτήριζε η ιδεολογική συνέπεια και η μετριοπάθεια».

ΣΥΡΙΖΑ: Υπηρέτησε τις πεποιθήσεις του με συνέπεια

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απευθύνει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, καθώς και στην πολιτική του παράταξη, της οποίας υπήρξε επιφανές μέλος.

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε τις πεποιθήσεις του με συνέπεια, μέσα από κρίσιμες πολιτικές και κυβερνητικές θέσεις, κατά τη διάρκεια της σχεδόν πεντηκονταετούς πορείας του στην ενεργό πολιτική» , αναφέρεται στο συλλυπητήριο μήνυμα του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη.

Κώστας Καραμανλής: Θα τον θυμόμαστε για την μετριοπάθεια και την διορατικότητά του

«Με συγκίνηση και αισθήματα σεβασμού, αγάπης και ειλικρινούς ευγνωμοσύνης αποχαιρετώ τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη.

Τον πολιτικό της εργατικότητας και της προσφοράς, της αφοσίωσης στην Δημοκρατία και την πρόοδο του τόπου» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Σημειώνει ότι υπήρξε στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπουργός με διακριτή παρουσία και πλούσιο έργο, Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

«Θα τον θυμόμαστε για την μετριοπάθεια και την διορατικότητά του, για τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες του που πολλές φορές καθόρισαν τις εξελίξεις στον τόπο μας. Προσωπικά θα τον έχω πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου και θα τον τιμώ για την εμπιστοσύνη του» προσθέτει και εκφράζει τα συλλυπητήρια του στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο.

Σαμαράς: Βαθύτατα καλλιεργημένος

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός, μετριοπαθής, με ήθος, με αρχές και αξίες και με πολυετή μεγάλη προσφορά στην Παράταξη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Βαθύτατα καλλιεργημένος και με ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα του τη Λακωνία.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», αναφέρει ο κ. Σαμαράς.

Χατζηδάκης: Από τους πυλώνες της παράταξής μας

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας. Στέλεχος με κύρος, ήθος, σοβαρότητα και διαχρονική παρουσία. Πάντοτε με μεγάλη δημοφιλία στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με εκτίμηση από όλους τους αρχηγούς του κόμματος, με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή» αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της ΝΔ.

«Για τρία χρόνια, από το 2004 έως το 2007, υπηρετήσαμε μαζί στην ευρωβουλή και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν τότε αρχηγός της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Με περιέβαλε πάντοτε με αγάπη και εμπιστοσύνη, ενώ συνομιλούσαμε μέχρι και τα τελευταία χρόνια» προσθέτει ο κ. Χατζηδάκης, εκφράζει τα συλλυπητήριά του στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο και σημειώνει «Καλό ταξίδι, Πρόεδρε!»

Τάκης Θεοδωρικάκος: Μεγάλος ευπατρίδης

Τη θλίψη του για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη εκφράζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Έναν μεγάλο ευπατρίδη και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες την παράταξή μας ως βουλευτής, υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρός της με αξιοπρέπεια, ήθος και συνέπεια», αναφέρει ο υπουργός.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημειώνει ακόμη ότι ο εκλιπών «είχε πολύ μεγάλη αγάπη και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λακωνία», ενώ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στα παιδιά του, Μιλτιάδη, Θωμά, Ελένη και Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του.

Δένδιας: Οι απόψεις του διακρίνονταν για τη διαυγή σχέση τους με τον ιδεολογικό και αξιακό πυρήνα της ΝΔ

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε τον δημόσιο βίο και την παράταξη επί δεκαετίες, διατελώντας Βουλευτής, Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οι θέσεις και οι απόψεις του διακρίνονταν για τη διαυγή σχέση τους με τον ιδεολογικό και αξιακό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, όπως την οραματίστηκε και τη δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Διακρίθηκε επίσης για το συγγραφικό του έργο, ενώ η προσφορά του στα ζητήματα της Εθνικής Άμυνας, ως αρμόδιου Υπουργού, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για το θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε τον δημόσιο βίο και την παράταξη επί δεκαετίες, διατελώντας Βουλευτής, Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οι θέσεις και οι απόψεις του διακρίνονταν για τη διαυγή σχέση τους με τον ιδεολογικό και αξιακό πυρήνα της ΝΔ, όπως την… — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 2, 2026

«Είχα την τιμή να γνωρίζω τον Γ. Βαρβιτσιώτη σε προσωπικό επίπεδο, καθώς μας συνέδεαν οικογενειακοί δεσμοί, μέσα από τη μακρόχρονη γνωριμία του με τον πατέρα μου Σπύρο. Yπήρξα πολλάκις ευγνώμων αποδέκτης των συμβουλών και των παραινέσεων του» πρόσθεσε.

«Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στα παιδιά του, Μιλτιάδη, Ελένη, Θωμά & Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Κακλαμάνης: Φίλε και συνοδοιπόρε θα λείψεις από την πολιτική ζωή του τόπου

O Γιάννης Βαρβιτσιώτης αφήνει πίσω του ένα αξιομνημόνευτο πολιτικό αποτύπωμα, υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στο συλλυπητήριο μήνυμά του για την εκδημία του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, υπουργού και ευρωβουλευτή. «Φίλε και συνοδοιπόρε θα λείψεις από την πολιτική ζωή του τόπου αλλά η παρουσία και η προσφορά σου θα αποτελούν πάντα κεφάλαιο και οδηγό για κάθε νέο πολιτικό με όνειρα και συνείδηση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο», αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής.

«Σήμερα αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη τον φίλο και συνοδοιπόρο, στα μονοπάτια της κοινής πολιτικής μας διαδρομής, το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και επί σειρά ετών βουλευτή και υπουργό, τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε ανήμερα των γενεθλίων του, αφήνοντας πίσω του ένα αξιομνημόνευτο πολιτικό αποτύπωμα», αναφέρει ειδικότερα ο πρόεδρος της Βουλής και σημειώνει:

«Πρόκειται για μια από τις μακροβιότερες και εμπειρότερες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με μια αδιάλειπτη και ιδιαίτερα αξιόλογη κοινοβουλευτική παρουσία επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες.

Διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της ΝΔ, αλλά και αρκετές φορές υπουργός, ενώ κάθισε και στα έδρανα της Ευρωβουλής.

Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος για τη μακρά και χρηστή πολιτική του σταδιοδρομία, καθώς και με άλλα ανώτατα παράσημα διαφόρων κρατών.

Φίλε και συνοδοιπόρε θα λείψεις από την πολιτική ζωή του τόπου αλλά η παρουσία και η προσφορά σου θα αποτελούν πάντα κεφάλαιο και οδηγό για κάθε νέο πολιτικό με όνειρα και συνείδηση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Μαρινάκης: Από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη” αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της ΝΔ.

«Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες» σημειώνει και εκφράζει τα συλλυπητήρια του στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.

«Αιωνία του η μνήμη» καταλήγει ο κ. Μαρινάκης.