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Λάρισα: «Γέφυρα ζωής» για 25χρονη – Ακρωτηριάστηκε σε αγροτικές εργασίες

Σοβαρό ατύχημα συνέβη σήμερα Κυριακή το πρωί σε χωριό του δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα, όπου μία 25χρονη γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο δεξί της χέρι κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με τη συνδρομή της αστυνομίας, έγινε για προσπάθεια συγκόλλησης των ακρωτηριασμένων μελών της

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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα σήμερα Κυριακή το πρωί σε χωριό της Λάρισας, στον δήμο Κιλελέρ, με θύμα μία 25χρονη γυναίκα.
  • Η γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο δεξί της χέρι, χάνοντας τον δείκτη και τον αντίχειρα, την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες.
  • Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, μαζί με τα ακρωτηριασμένα μέλη της, για προσπάθεια συγκόλλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα σήμερα Κυριακή το πρωί σε χωριό της Λάρισας, στον δήμο Κιλελέρ.

Θύμα μία γυναίκα 25 ετών, η οποία ακρωτηριάστηκε στο δεξί της χέρι την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa, κόπηκαν ο δείκτης και ο αντίχειρας.

Με ιδιωτικό όχημα η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με τη συνδρομή περιπολικών και δικυκλιστών της ΔΙΑΣ, ενώ λίγο αργότερα στο νοσοκομείο με άλλο όχημα και πάλι με τη συνδρομή της αστυνομίας μεταφέρθηκαν και τα ακρωτηριασμένα μέλη της, προκειμένου να μη χαθεί ούτε δευτερόλεπτο.

Αναμένεται προσπάθεια συγκόλλησης από τους χειρουργούς του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

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