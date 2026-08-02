Συναγερμός στη Γλυφάδα για την αρπαγή δύο 9χρονων κοριτσιών από τη μητέρα τους

Έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση Amber Alert Hellas για την γονική δύο 9χρονων κοριτσιών, της Άρτεμις και της Αφροδίτης Ανδρικοπούλου, από την περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες που έχει δημοσιοποιήσει το «Χαμόγελο του Παιδιού», η μητέρα των κοριτσιών προέβη στην αρπαγή τους την Παρασκευή 24/07. Περίπου μία εβδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα την Παρασκευή 31/07, ενημερώνεται το «Χαμόγελο του Παιδιού» και κατόπιν ο εισαγγελέας ο οποίος και δίνει εντολή για ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas.

Από τότε τα κορίτσια αγνοούνται…

Η Αφροδίτη Ανδρικοπούλου, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Η Άρτεμις Ανδρικοπούλου, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης:

«Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple. Σε ενδεχόμενη εύρεση των Ανδρικοπούλου Άρτεμις και Ανδρικοπούλου Αφροδίτη θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί».