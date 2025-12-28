Χαμόγελο του Παιδιού: Συνεχίζεται η αναζήτηση του 8χρονου που εξαφανίστηκε στην Αρτέμιδα – Έληξε το Amber Alert

Σύνοψη από το

  • Ένας 8χρονος αγνοείται στην Αρτέμιδα Αττικής, με την αναζήτηση του μικρού παιδιού να συνεχίζεται, όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού.
  • Ο Μπουτσικάρης Αντριάνο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, ωστόσο πραγματοποιήθηκε λήξη του Amber Alert λόγω πέρας του 48ωρου.
  • Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» ή με τα Αστυνομικά Τμήματα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χάμογελο του Παιδιού

Ένας 8χρονος αγνοείται στην Αρτέμιδα Αττικής, με την αναζήτηση του μικρού παιδιού να συνεχίζεται, όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού, σε νέα ανακοίνωσή του.

Ο Μπουτσικάρης Αντριάνο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Ωστόσο πραγματοποιείται λήξη του Αmber Αlert λόγω πέρας του 48ωρου. Το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών AMBER ALERT HELLAS, για την υπόθεση του ανήλικου είχε ενεργοποιηθεί στις 26/12/2025, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο ανήλικος χει καστανο-πράσινα μάτια και καστανά μαλλιά .Έχει ύψος 1.10μ. και είναι αδύνατος. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

 

 

19:46 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

