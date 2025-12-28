Στο έλεος των ανέμων η Κεντρική Μακεδονία: Πάνω από 90 πτώσεις δέντρων – Ξεπέρασαν τα 100 χλμ την ώρα οι ριπές στη Θεσσαλονίκη

  • Ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 έως και 9 μποφόρ συνεχίζουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένου του νομού Θεσσαλονίκης.
  • Οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει πάνω από 90 πτώσεις δέντρων, ενώ καταγράφηκαν και 39 κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων, όπως ετοιμόρροπες ταμπέλες.
  • Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης κλαδιών και αντικειμένων.
Enikos Newsroom

Ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 έως και 9 μποφόρ συνεχίζουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένου του νομού Θεσσαλονίκης, σήμερα Κυριακή (28/12).

Οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής υπάρχουν κλήσεις από αρκετές περιοχές της Κ. Μακεδονίας για περισσότερες από 90 πτώσεις δέντρων, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

Επιπλέον, 39 κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων και συγκεκριμένα ετοιμόρροπες ταμπέλες σε δρόμους, τέντες κ.α..

Σημειώνεται πως λόγω των πτώσεων δέντρων έχουν διαπιστωθεί ζημιές σε καλώδια της ΔΕΗ, μερικά σταθμευμένα οχήματα, ενώ έκλεισαν και κάποιοι δρόμοι.

Τέλος, η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης κλαδιών και αντικειμένων, αλλά και να προσέξουν τα αντικείμενα που τυχόν κρέμονται στα μπαλκόνια των σπιτιών τους.

Θυελλώδεις άνεμοι στη Θεσσαλονίκη

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, με τις ριπές των βορείων ανέμων να ξεπερνούν τα 80 km/h.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου την Κυριακή σημειώθηκε στο Θεσσαλονίκη με 108 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

18:26 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

