Ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» τον Κοντούρη

  • Ο Παναθηναϊκός ενισχύει το «ελληνικό στοιχείο» στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας, καθώς συμφώνησε με τους διοικούντες τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη.
  • Οι ιθύνοντες των «πρασίνων» παρακολουθούσαν τον 20χρονο μέσο, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του. Ο νεαρός διεθνής με την εθνική Ελπίδων θα φορέσει την πράσινη φανέλα.
  • Η μεταγραφή αναμένεται να κοστίσει 700.000 ευρώ με την προσθήκη ορισμένων μπόνους επίτευξης στόχων, ενώ ο Παναιτωλικός θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης.
Ο Παναθηναϊκός ενισχύει το «ελληνικό στοιχείο» στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας, καθώς μετά τους Τεττέη και Παντελίδη, συμφώνησε με τους διοικούντες τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη.

Οι ιθύνοντες των «πρασίνων» παρακολουθούσαν τις τελευταίες εβδομάδες τον 20χρονο μέσο, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην ομάδα του Αγρινίου και μετά από τις σχετικές διαπραγματεύσεις που δεν ήταν… εύκολες, η συμφωνία έκλεισε και ο νεαρός διεθνής με την εθνική Ελπίδων, θα φορέσει την πράσινη φανέλα.

Η μεταγραφή αναμένεται να κοστίσει 700.000 ευρώ με την προσθήκη ορισμένων μπόνους επίτευξης στόχων, ενώ ο Παναιτωλικός θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης.

 

