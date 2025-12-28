Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ενόχλησή του με ερώτηση για το μέλλον του στους Μπακς: ««Είναι ασέβεια να με ρωτάτε κάτι τέτοιο»»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε από τον τραυματισμό του και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην νίκη με 112-103 επί των Σικάγο Μπουλς, αναδεικνυόμενος πρώτος σκόρερ με 29 πόντους.
  • Ο Έλληνας σούπερ σταρ απουσίασε από οκτώ διαδοχικούς αγώνες, διάστημα στο οποίο οι Μπακς έχασαν στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία παιχνίδια τους χωρίς αυτόν.
  • Σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Αντετοκούνμπο τόνισε την αφοσίωσή του στην ομάδα λέγοντας: «Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Μην μου κάνετε αυτήν την ερώτηση. Είμαι εδώ. Είναι ασέβεια προς τον εαυτό μου και τους συμπαίκτες μου.»
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε για πολλοστή φορά πόσο σημαντικός είναι για τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ επέστρεψε από τον τραυματισμό του και οδήγησε τα «ελάφια» στην νίκη με 112-103 επί των Σικάγο Μπουλς.

Ο «Giannis» απουσίασε από οκτώ διαδοχικούς αγώνες, λόγω τραυματισμού στην δεξιά γάμπα, ενώ οι Μπακς έχασαν στα τέσσερα από τα τελευταία πέντε που έδωσαν χωρίς τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναδείχθηκε πρτώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 29 πόντους.

Πολύ καλή απόδοση για τους νικητές, είχαν ο Ράιαν Ρόλινς με 20 πόντους, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις είχε 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Μάιλς Τέρνερ σημείωσε 13 πόντους και ο Κάιλ Κούζμα πρόσθεσε ακόμη 12 στην συγκομιδή της ομάδας.

Από τους «ταύρους» ξεχώρισαν οι Νίκολα Βούτσεβιτς και Κόμπι Γουάιτ με 16 πόντους έκαστος, ενώ ο Τζος Γκίντεϊ σημείωσε 13 πόντους, έδωσε εννέα ασίστ και πήρε επτά ριμπάουντ. Ο Άιο Ντοσούνμου είχε 11 πόντους από τον πάγκο για τους Μπουλς, που ηττήθηκαν για πρώτη φορά στους τελευταίους έξι αγώνες τους.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ελληνας άσος, δήλωσε σχετικά με το εάν θέλει να είναι στους Μπακς:

«Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Μην μου κάνετε αυτήν την ερώτηση. Είμαι εδώ. Είναι ασέβεια προς τον εαυτό μου και τους συμπαίκτες μου. Φοράω αυτήν την φανέλα κάθε ημέρα. Ασέβεια προς την ομάδα, το προπονητικό μου επιτελείο και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για εμένα για να έλθουν εδώ και να πουν «Δεν θέλω να είμαι εδώ». Μην μου κάνετε αυτήν την ερώτηση. Είμαι εδώ, φοράω την φανέλα. Και όσο είμαι εδώ θα δίνω τα πάντα, ακόμη και στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Είμαστε 11οι στην Ανατολή ή 12οι; Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να βρίσκουμε την ταυτότητά μας.

Αν χρειάζεται να γίνουμε λίγο… άτακτοι στο τέλος, ας γίνει. Δεν είμαστε οι πρωταθλητές. Παίζουμε μέχρι το τέλος και έχουμε σεβασμό και fair play, παλεύουμε για την ζωή μας αυτήν την στιγμή. Είμαι 13 χρόνια στο πρωτάθλημα. Αν συνεχίσουμε να χάνουμε, πιθανότατα η μισή ομάδα δεν θα είναι εδώ, δεν θα μπούμε στα playoffs. Δεν με νοιάζει πραγματικά. Θέλω απλώς να είμαι διαθέσιμος, να είμαι υγιής και να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Κι εάν (σ.σ. το κάρφωμα με «ανεμόμυλο») είναι αυτό που πρέπει να συμβεί για να ξυπνήσουν όλοι και να καταλάβουν ότι παλεύουμε για την ζωή μας και πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας, τότε ας γίνει».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Οι 4 «χρυσοί» κανόνες που νικούν το χρόνο – Τι ανακάλυψαν κορυφαίοι επιστήμονες στην Ιαπωνία

Αναστατώνεστε αυτήν την ώρα της ημέρας; Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα άνοιας

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τι διευκρινίζουν Εμπορικοί Σύλλογοι για τις προσφορές

Οι 30 παροχές του 2025 που «ήρθαν για να μείνουν» και το 2026 – Τα μέτρα για μισθούς, συντάξεις, ενοίκια και συντάξεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:20 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Χάρης Παυλίδης στον Realfm 97,8: «Δεν υπάρχει μαγική συνταγή στην επιτυχία, μόνο η δουλειά και η προπόνηση»

Με παρακαταθήκη το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τον περασμένο Ιούλιο στην Σιγκαπού...
01:41 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

ΠΑΟΚ: «Τρέχει» το θέμα του γηπέδου υπό τις οδηγίες Σαββίδη

Ο Ιβάν Σαββίδης είχε σήμερα (Σάββατο 27/12) σύσκεψη με την ομάδα εργασίας για το νέο γήπεδο το...
17:37 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

«Ο θρύλος ξυπνά»: Ο Μιχάλης Ζαμπίδης ξανά στα ρινγκ δέκα χρόνια μετά – Το βίντεο της ανακοίνωσής του

Με τη φράση, «ο θρύλος ξυπνά», ο Μιχάλης Ζαμπίδης ανακοίνωσε την επιστροφή του στα ρινγκ, σχεδ...
02:58 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ιωαννίδης για Παυλίδη: «Μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει και χαίρομαι για αυτόν»

Συνέντευξη στο πορτογαλικό “CNN” παραχώρησε ο Φώτης Ιωαννίδης, μιλώντας με τα καλύ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα