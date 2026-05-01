Ηνωμένο Βασίλειο: Ένοχος για βιασμό ο συνιδρυτής της Superdry Τζέιμς Χόλντερ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: PA Media
Φωτογραφία: PA Media

Ένοχος για βιασμό κρίθηκε ο Τζέιμς Χόλντερ, συνιδρυτής της γνωστής βρετανικής εταιρείας ένδυσης Superdry, έπειτα από πενθήμερη δίκη στο Κακουργιοδικείο του Γκλόστερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό του Μαΐου 2022 στο Τσέλτεναμ, στην κομητεία Γκλόστερσαϊρ.

Το περιστατικό μετά από νυχτερινή έξοδο

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο 54χρονος είχε βγει για μια «αυθόρμητη νυχτερινή έξοδο» πριν καταλήξει στο διαμέρισμα της γυναίκας.

Μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε καλέσει ξεχωριστά ταξί για τον Χόλντερ και το θύμα, ωστόσο εκείνος επιβιβάστηκε στο δικό της όχημα και κατευθύνθηκε προς το σπίτι της.

Στο διαμέρισμα, ο Χόλντερ αποκοιμήθηκε αρχικά στο κρεβάτι, ενώ φίλος του κοιμήθηκε στον καναπέ και η γυναίκα στο πάτωμα.

«Έκλαιγε αλλά δεν σταμάτησε»

Ο εισαγγελέας Τζέιμς Χάσκελ ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε αργότερα στο σαλόνι και ζήτησε από τη γυναίκα να τον ακολουθήσει στο υπνοδωμάτιο.

Εκείνη αρνήθηκε, λέγοντας ότι ήταν κουρασμένη, ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεση, την τράβηξε στο κρεβάτι και συνέχισε να τη θωπεύει και να της αφαιρεί ρούχα, παρά τις προσπάθειές της να τον σταματήσει.

«Σε κάποια στιγμή άρχισε να κλαίει, αλλά εκείνος δεν σταμάτησε», ειπώθηκε στο δικαστήριο.

Η γυναίκα κατάφερε τελικά να διαφύγει, ενώ ο Χόλντερ αποχώρησε λίγο αργότερα.

Η απόφαση και η απόρριψη εγγύησης

Ο Χόλντερ κρίθηκε ένοχος από σώμα ενόρκων επτά ανδρών και πέντε γυναικών, ενώ αθωώθηκε για ξεχωριστή κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση.

Ο δικαστής Ντέιβιντ Τσίντζεϊ απέρριψε αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση, κρίνοντας ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος φυγής λόγω των «σημαντικών οικονομικών του πόρων».

Αντιδράσεις και μήνυμα προς τα θύματα

Η αστυνομικός Έλ ΜακΛάουντ από την ομάδα σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων επαίνεσε το θύμα για το θάρρος του να καταγγείλει την επίθεση.

«Ο Χόλντερ τη βίασε παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της να σταματήσει. Θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του», δήλωσε.

Κέντρο υποστήριξης θυμάτων στο Γκλόστερσαϊρ τόνισε ότι η υπόθεση αποτελεί «υπενθύμιση ότι η σεξουαλική βία μπορεί να διαπραχθεί και από ισχυρά, εύπορα και γνωστά πρόσωπα».

Ποια είναι η Superdry

Η Superdry είναι βρετανική εταιρεία ένδυσης, που ιδρύθηκε το 2003 από τον Τζέιμς Χόλντερ και τον Τζούλιαν Ντάνκερτον, και έγινε γνωστή διεθνώς για το casual στυλ της με ιαπωνικές επιρροές.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι ο Χόλντερ είχε αποχωρήσει από τη θέση διευθυντή και εργαζομένου ήδη από το 2016, ενώ η συμβουλευτική του συνεργασία έληξε το 2019, τονίζοντας ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με τη δραστηριότητά της.

Αναμένεται η ποινή

Ο Χόλντερ, πατέρας δύο παιδιών, αναμένεται να καταδικαστεί στις 7 Μαΐου στο Κακουργιοδικείο του Μπρίστολ.

