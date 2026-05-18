Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη: Εξαρθρώνεται εγκληματική οργάνωση – 6 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (18/5).

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε έξι συλλήψεις.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, εξετάζονται άτομα για υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμού, φθορών, καθώς και για απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.