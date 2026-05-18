ΚΥΣΕΑ: Αποφασίστηκε η αποστολή επιπλέον τεθωρακισμένων οχημάτων Μ113 στον Λίβανο

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

Όπως μετέδωσε ο Χρήστος Μαζανίτης στον Realfm 97,8, μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η αποστολή επιπλέον οχημάτων Μ113 στο Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας που διατηρεί η Αθήνα με τη Βηρυτό, αποβλέποντας στην σταθεροποίηση της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.

«Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.