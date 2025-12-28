Ο Πούτιν σε ρόλο Άγιου Βασίλη στέλνει δώρο χειροπέδες στον Ζελένσκι – Το βίντεο ΑΙ που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Enikos Newsroom

διεθνή

Με ένα σατιρικό βίντεο το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik μεταμορφώνει με Τεχνητή Νοημοσύνη τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε Άγιο Βασίλη.

Έτσι βλέπουμε τα δώρα με μεγάλο συμβολισμό που στέλνει η Μόσχα στους πιστούς φίλους και συμμάχους αλλά και στους εχθρούς της. Για παράδειγμα ο Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει δώρο από την Ρωσία μία φωτογραφία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν από το Άνκορατζ.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παίρνει δώρο μία γυάλινη χιονόμπαλα που μέσα έχει μία μικρογραφία του πυρηνικού εργοστασίου που χτίζει η Ρωσία στο Ακούγιου της Τουρκίας.

Τέλος ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανοίγει το κουτί με το δώρο του και βλέπει ένα ζευγάρι χειροπέδες. Αμέσως μετά το βίντεο δείχνει να τις φοράει και να βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

