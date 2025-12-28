Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο – Το φαβορί για τη νίκη και τα σενάρια για σχηματισμό κυβέρνησης

Σύνοψη από το

  • Ομαλά διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο, οι δεύτερες μέσα στο 2025, καθώς οι προηγούμενες δεν ανέδειξαν κυβέρνηση.
  • Το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του ‘Αλμπιν Κούρτι θεωρείται φαβορί, αλλά δεν αναμένεται να αποκτήσει αυτοδυναμία και θα χρειαστεί συμμάχους για να κυβερνήσει.
  • Καταλυτικό ρόλο στον σχηματισμό κυβέρνησης ενδέχεται να διαδραματίσει η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK), ενώ οι μειονοτικοί βουλευτές μπορούν επίσης να καθορίσουν την έκβαση των διεργασιών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κόσοβο εκλογές
Πηγή: ΕΡΑ

Ομαλά διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο όπου 2.076.290 πολίτες καλούνται στις κάλπες για να εκλέξουν 120 εκπροσώπους στο κοινοβούλιο.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα στο 2025 που διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Οι προηγούμενες εκλογές, στις 9 Φεβρουαρίου, δεν ανέδειξαν κυβέρνηση και έτσι για δέκα μήνες περίπου την εξουσία ασκούσε υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 11:00 η ώρα (12:00 Ελλάδας) ψήφισε το 8,27% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Σχεδόν ανάλογο ποσοστό με αυτό που καταγράφηκε, την ίδια ώρα, στις προηγούμενες εκλογές.

Το κίνημα «Αυτοδιάθεση» (LVV) του ‘Αλμπιν Κούρτι, που κυβερνάει από το 2021, θεωρείται φαβορί για την νίκη. Δεν αναμένεται ωστόσο να αποκτήσει αυτοδυναμία και πιθανότατα θα χρειαστεί συμμάχους για να κυβερνήσει. Στην δεύτερη θέση φέρεται το Δημοκρατικό Κόμμα (PDK) το οποίο προεκλογικά ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί την συνεργασία με τον Κούρτι.

Καταλυτικό ρόλο για τον σχηματισμό κυβέρνησης ίσως διαδραματίσει η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK), το παλαιότερο πολιτικό κόμμα, το οποίο εκτιμάτε ότι θα αναδειχθεί τρίτη πολιτική δύναμη. Το κόμμα αυτό δεν αποκλείει οποιαδήποτε συνεργασία.

Στις σερβικές περιοχές αναμένεται να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της η «Σερβική Λίστα» που υποστηρίζεται από το Βελιγράδι.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Κοσόβου οι 20 από τις 120 έδρες στην βουλή ανήκουν στις μειονότητες. Οι 10 έδρες στην σερβική κοινότητα και οι άλλες 10 στις άλλες εθνικές μειονότητες.

Οι μειονοτικοί βουλευτές μπορούν να καθορίσουν την έκβαση των διεργασιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, όπως συνέβαινε συχνά στο παρελθόν. Οι πολιτικοί εκπρόσωποι των Σέρβων απέκλεισαν κάθε συνεργασία με το κίνημα του ‘Αλμπιν Κούρτι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκπληκτική ηλικία που κορυφώνεται η σωματική δύναμη – Πότε κατέγραψαν τα ρεκόρ τους Federer και Modric

Μακροζωία: Οι 4 «χρυσοί» κανόνες που νικούν το χρόνο – Τι ανακάλυψαν κορυφαίοι επιστήμονες στην Ιαπωνία

«Ελλάδα 2035»: Αυτός είναι ο κυβερνητικός οδικός χάρτης για την Περιφέρεια: Τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης και το πακέτο παρεμβ...

Νέο κρατικό επίδομα γέννησης ύψους έως και 3.000 ευρώ- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:31 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Έφτασε στο Μαϊάμι ο Ζελένσκι – Θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες παρουσία του Τραμπ

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει...
17:13 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Το Σεντ Τροπέ αποχαιρετά την Μπριζίτ Μπαρντό – «Θα συνεχίσει να ζει στην ψυχή της πόλης μας»

«Η Μπριζίτ Μπαρντό βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο» και «θα συνεχίσει να ζει σ...
16:25 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στη Μάλαγα – ΒΙΝΤΕΟ

Οι καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου προς Κυριακή κοντά στη ...
15:24 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Οι αποφάσεις για ειρήνη εξαρτώνται από τους εταίρους του Κιέβου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο κάνει τα πάντα για να τερμα...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα