Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Με τραύματα στο λαιμό νοσηλεύεται η 67χρονη

Σύνοψη από το

  • Στην Κυψέλη, 74χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του στο λαιμό έπειτα από καβγά και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πηδώντας από ταράτσα.
  • Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο υπόγειο διαμέρισμα του ζευγαριού, ενώ βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα του δράστη που ανέφερε πως δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που βίωνε.
  • Η 67χρονη σύζυγος νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» μετά την επίθεση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Γκύζη Κυψέλη

Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε προτού αυτοκτονήσει, ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του στον λαιμό, το μεσημέρι της Κυριακής (28/12), έπειτα από καβγά, στο υπόγειο διαμέρισμά τους επί της οδού Λοκρίδος, στην περιοχή του Γκύζη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο υπόγειο, όταν ο 74χρονος μαχαίρωσε την σύζυγό του, 67 ετών, στο λαιμό, ενώ στην συνέχεια ενώ στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, πέρασε στο διπλανό κτίριο και πήδηξε στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Μάλιστα, βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα του δράστη που απευθυνόταν προς οικείο του πρόσωπο, λέγοντας πως δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που βίωνε, ενώ το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε κοντά του.

Σημειώνεται πως η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο “Γεώργιος Γεννηματάς”, όπου νοσηλεύεται.

Δείτε φωτογραφίες

Γκύζη Κυψέλη

Γκύζη Κυψέλη

Γκύζη Κυψέλη

Γκύζη Κυψέλη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκπληκτική ηλικία που κορυφώνεται η σωματική δύναμη – Πότε κατέγραψαν τα ρεκόρ τους Federer και Modric

Μακροζωία: Οι 4 «χρυσοί» κανόνες που νικούν το χρόνο – Τι ανακάλυψαν κορυφαίοι επιστήμονες στην Ιαπωνία

«Ελλάδα 2035»: Αυτός είναι ο κυβερνητικός οδικός χάρτης για την Περιφέρεια: Τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης και το πακέτο παρεμβ...

Νέο κρατικό επίδομα γέννησης ύψους έως και 3.000 ευρώ- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:41 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Δράμα: Συνελήφθησαν 4 Βούλγαροι για παράνομη μεταφορά προβάτων

Στη σύλληψη τεσσάρων υπηκόων Βουλγαρίας προχώρησε η ΕΛ.Σ. στη Δράμα, στο πλαίσιο των αυξημένων...
15:15 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον Ivan Greko για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος

Ποινική δίωξη για για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος ασκήθηκε στον τράπερ που...
15:04 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Σοκ στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα

Σοκ στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, ένα...
15:02 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Εμπρηστική επίθεση στην Καισαριανή: Κάηκαν 7 οχήματα – Δείτε βίντεο 

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έπεσαν 7 οχήματα στην Καισαριανή, με τα τρία να είναι φορτηγά της ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα