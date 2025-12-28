Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Με τραύματα στο λαιμό νοσηλεύεται η 67χρονη

Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε προτού αυτοκτονήσει, ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του στον λαιμό, το μεσημέρι της Κυριακής (28/12), έπειτα από καβγά, στο υπόγειο διαμέρισμά τους επί της οδού Λοκρίδος, στην περιοχή του Γκύζη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο υπόγειο, όταν ο 74χρονος μαχαίρωσε την σύζυγό του, 67 ετών, στο λαιμό, ενώ στην συνέχεια ενώ στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, πέρασε στο διπλανό κτίριο και πήδηξε στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Μάλιστα, βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα του δράστη που απευθυνόταν προς οικείο του πρόσωπο, λέγοντας πως δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που βίωνε, ενώ το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε κοντά του.

Σημειώνεται πως η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο “Γεώργιος Γεννηματάς”, όπου νοσηλεύεται.

Δείτε φωτογραφίες